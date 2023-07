Havlíček (ANO): Cesta není zvyšování daní, to jste, pane premiére, říkal loni v říjnu

reklama

Dobrý den. Děkuji za vystoupení pana premiéra, ale mně to připadá, že včera buď zde nebyl, čemuž bych rozuměl, nebo se nedíval na monitor, případně neměl report toho, co zde bylo, protože já jsem s mnohým, co říkal pan ministr financí Stanjura, nesouhlasil. Ale souhlasil jsem s ním v jedné věci. Naprosto správně říkal, špatné jsou oba extrémy, řecká cesta a ta druhá, jakýsi klid, nic se neděje. To je to nejhorší, co můžeme dělat a podle toho se chovat. A vy jste, pane předsedo vlády opravdu jako jednu z prvních věcí řekl katastrofální stav českých financí. Vy jste nás posunul k tomu Řecku, což je neskutečně špatně. Není katastrofální. Stojím si za tím. Není ani dobrý, což je pravda. A je třeba s ohledem na to velmi rozumně postupovat. To znamená šetřit, souhlasíme s tím, bavme se o tom, kde je třeba šetřit a bavit se o dalších opatřeních tak, abychom neohrozili investice, tak, abychom neohrozili výdaje na výzkum, vývoj, inovace, což jste posledními kroky jasně naznačili, že tak bude.

A my jsme zde včera jasně sdělili, že cesta není zvyšování daní, čímž jsme zopakovali, pane premiére, přesně to, co jste říkal v říjnu roku 2022. Nebudou se zvyšovat daně. Tečka. Ukázali jsme, že jste tak neučinili. Zpochybnili jsme to, že nejste tím správným příkladem zvyšování počtu úředníků, nemyslím tím teď v tom celkovém kontextu, ale politiků ve smyslu ministrů, ve smyslu politických náměstků a tak dále. Zpochybnili jsme to, že úspory nahrazujete do značné míry i tím, že si berete úvěry. No a současně jsme chtěli, abyste vysvětlili celou řadu věcí. Vy jste to nazval dotačním byznysem. Ano, ukažme tedy ten dotační byznys, v pořádku, my jenom tvrdíme, že dotační byznys jde zejména evropských zdrojů a že vy budete muset sáhnout do byznysu, který ale není vůbec dotační, respektive není to byznys. Jsou to zdroje na silnice, na dálnice, na školy a tak dále, a tam se bude muset šetřit, to asi pravda je. Ale prosím, nenazývejme to dotačním byznysem. Děkuji.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

