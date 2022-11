Havlíček (ANO): Neskrývejme si, že ten úvěr přenesete na Státní fond dopravní infrastruktury

reklama

Tak já na to hned budu reagovat. Přece od toho je to střednědobý výhled, předběžný výhled a navíc, kdybyste se podíval, co se uzavírá za smlouvy ještě teď v průběhu tohohle roku nebo na konci roku a sečetl byste si to, tak teď nechci být teda hnidopich, ale kdybychom si to dali, tak je otázka, jestli to bylo, nebo nebylo. Ale v každém případě i kdybyste tam našli nějaký rozpor - navíc jsme to dávali v době covidové - tak jste měli půl roku na to nejmíň, aby pan ministr Kupka přišel s tím, kolik se skutečně bude potřebovat.

Vždyť přece to víte, pane ministře, že pan ministr Kupka přišel s tím někdy v červnu, kdy vy jste mu předložil 94 miliard, on odsouhlasil těch 94 miliard, v tu chvíli se zjistilo, že bude potřeba výrazně více, až 150 miliard korun, tak jste začali narychlo řešit, jak to uděláte. Nakonec jste mu tedy dal zaplať pánbůh aspoň za těch necelých 30 miliard korun na těch 121 miliard korun a zbytek jste řekl - tak holt se to musí řešit přes Evropskou investiční banku. A přece neskrývejme si to tady, pane ministře, vy ten úvěr přenesete na Státní fond dopravní infrastruktury, ten to bude splácet.

Proč jste to teda nenechali v tom rozpočtu - rovnou těch 30 miliard do schodku státního rozpočtu - a mohlo to být vyřešeno? Ano. Ale měli jste to krýt prostě tak, že regulérně tam mělo být 325 miliard korun a nemuselo se s tím dělat vůbec nic, ale vy jste si chtěli snížit opticky schodek toho rozpočtu. To je jediný důvod, proč jste to udělali. Tak přece buďme v tomhletom alespoň féroví a řekněme si - ano, trošku jsme to zoptimalizovali, holt to bude muset zaplatit ta doprava. To je všechno, nic víc, nic míň.

