Havlíček (ANO): Takto premiér ohýbá realitu

Vyškrtnout v knize svých projevů pasáže vlastních proslovů, které se dnes nehodí, je potvrzením, že se Petr Fiala boji i vlastního stínu a že mu nejsou cizí ani praktiky normalizačních pohlavárů.

Zajímavější je ale připomenout, co mu tak vadí na jeho vlastních slovech. Několikrát totiž v době energetické krize slíbil, že vyřeší restrukturalizaci společnosti ČEZ. Nerozporuji, že to je náročné, ale pokud to prohlásí předseda vlády, která drží ve společnosti 70 % podíl, pak i malé dítě ví, že to bude mít vliv na cenu akcií.

Dopadlo to jako vždy. Neudělalo se nic, někdo prodělal, někdo vydělal a premiér zmizíkuje svoje texty...

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA ANO 2011



