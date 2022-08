Havlíček (ANO): Vládní plynové lži neberou konce

reklama

Vládu načapal při neznalosti základní energetické násobilky proděkan Fakulty technologie ochrany prostředí (FTOP) VŠCHT v Praze. Potvrzuje, co tvrdím celou dobu. ČR nerozhoduje o původu plynu, který k nám doputuje. Ať již obchodníci nakoupí plyn z Norska či Nizozemska, proudit k nám bude plyn z drtivé většiny ruský. Je to dáno evropskou infrastrukturou plynovodů.

Proděkan FTOP však vidí háček v jednom detailu. Podle něj vláda přímo deklarovala, že se do České republiky dostane přímo plyn z nizozemského terminálu, a to je podle něj sporné. „Prostě si nemůžeme představit, že ten plyn vždycky fyzicky přepravíme z bodu A do bodu B.“ Podle něj totiž existuje precedent z minulosti, kdy ČR sice nakupovala tzv. norský plyn, ale ve skutečnosti ho nikdy v celém deklarovaném množství neodebírala. „Část norského zemního plynu totiž zůstávala v Německu a my jsme si z té konkrétní trubky vzali víc z toho, co bylo k dispozici, tedy plyn z Ruska. Takže fyzicky teče plyn Evropou vždy k největší nominaci, tedy k největšímu odběru, to znamená do Německa.“

Na druhou stranu vláda sdělila, že se do ČR dostane přímo plyn ze zajištěného terminálu v Nizozemsku. „To si neumím dost dobře představit, jak by to bylo. To by museli otočit tok v plynovodu NEL, což je páteřní evropský plynovod. Myslím si, že to dopadne tak, že si vezmeme víc plynu z potrubí, které jde přes naše území a plyn z Nizozemska zůstane tam.“

Zjednodušeně řečeno, demokratickou Evropu si můžeme představit jako velký zásobník plynu, kam je tato surovina dodávána z různých zdrojů a jednotlivé státy, případně distribuční společnosti, si pro potřebu dané země kupují plyn na burzách a dostanou produkt, který je v konkrétní lokalitě v daný okamžik k mání.

Do tohoto pomyslného „evropského zásobníku“ dosud dodávalo významnou část plynu Rusko. Pokud se evropské státy rozhodnou od ruského plynu odstřihnout, bude na naše území putovat plyn z jiných částí Evropy, ale nemusí to být specificky ten, který vyprodukuje vládou a společností ČEZ zajištěný terminál v Nizozemsku.

