Hejtman Bubeníček: Vyřadili jsme téměř 300 žádostí o kotlíkové dotace

Na Krajský úřad Ústeckého kraje dorazilo prozatím celkem 1 614 žádostí a stále ještě zbývají finance pro nové žadatele. Krajští radní už schválili přidělení dotací prvním zájemcům, více než 65 milionů korun tak míří přímo k úspěšným žadatelům. Pokud finance nebudou vyčerpány dříve, žádosti je možné posílat elektronicky až do konce ledna 2018. Do konce roku 2019 by mělo být v Ústeckém kraji vyměněno minimálně 1 683 starých kotlů za nové zdroje tepla.