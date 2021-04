Hejtman Červíček: Královéhradecký kraj je jeden ze tří nejvíce proočkovaných regionů ČR

reklama

Krajská očkovací strategie počítá s očkováním 160 tisíc dávek měsíčně. K tomu, ale schází to hlavní, dostatek vakcíny, kterou by mohlo dostat co nejvíce zájemců.

Od začátku roku do poloviny dubna do kraje dorazilo zhruba 140 tisíc dávek vakcíny a region čeká na další, slibované stotisícové závozy měsíčně.

„Královéhradecký kraj je jeden z nejlépe očkujících regionů ČR. V počtu očkovaných na 1 000 obyvatel se řadíme mezi tři nejproočkovanější regiony. Naše strategie, kdy očkujeme nejen v nemocnicích, ale také v ordinacích praktických lékařů, se ukázala jako velmi efektivní. Praktici dokázali vyočkovat už 17 873 dávek, za což jim moc děkuji. Nicméně s ohledem na zájem o očkování v jejich ordinacích je to pořád málo, neboť chybí dostatek vhodného typu vakcíny, který jsou praktici schopní očkovat ve svých ordinacích, přičemž na očkování u praktiků aktuálně čeká zhruba 31 tisíc registrovaných zájemců,“ informoval hejtman Martin Červíček.

Podle hejtmana jsou zdravotníci v regionu bez problému schopni očkovat až 160 tisíc dávek a lidé mají díky většímu množství očkovacích míst více možností, kde se nechat očkovat.

„Naším cílem je, abychom do konce července měli proočkováno 60 % populace kraje, to je zhruba 330 tisíc osob. Abychom toho ale dosáhli, potřebujeme státem slibovaný počet vakcín. Pro zajímavost, v dubnu jsme očekávali více než 100 tisíc dávek, ale obdržíme jich bohužel asi jen 85 tisíc. Snad ale v květnu začnou do krajů proudit vakcíny ve státem avizovaném množství. Náš kraj je připraven očkovat veškeré množství, co k nám dorazí,“ dodal hejtman.

Od dubna na území Královéhradeckého kraje působí celkem 11 očkovacích míst, která jsou schopná dohromady podat více jak 112 tisíc dávek vakcíny měsíčně. Základními pilíři očkovací sítě jsou krajské nemocnice, státní Fakultní nemocnice Hradec Králové a soukromá Nemocnice Vrchlabí. Důležitou součástí očkovací sítě jsou také ordinace více než dvou stovek praktických lékařů, kteří jsou schopni očkovat až 50 tisíc dávek za měsíc.

„Cílem očkování proti covid-19 je chránit obyvatele a omezit další šíření nákazy v populaci, stejně jako snížit počet úmrtí a zabránit přetížení zdravotnických zařízení. Je to cesta, jak ochránit rizikové skupiny obyvatelstva, zdravotnické pracovníky a klíčové složky kritické infrastruktury. Jsem ale přesvědčen, že očkování je také prostředkem, jak pozvolna vrátit náš život k normálu,“ uvedl hejtman.

