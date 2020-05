Hejtman Čunek: Když má dnes někdo jiný politický názor, podá trestní oznámení

reklama

„Téměř dvě třetiny všech pozitivně testovaných pacientů ve Zlínském kraji se již vyléčily, což je velmi dobrá zpráva a je vidět, že nemoc je na ústupu. V Napajedlích, kde jsme museli kvůli rozšíření nákazy provést epidemiologická opatření, je momentálně 38 pozitivně testovaných lidí, z toho 4 se už uzdravili. Pokud se v Napajedlích situace nezhorší, stávající opatření bude zřejmě Krajská hygienická stanice zmírňovat,“ sdělil Jiří Čunek.

Podle hejtmana školy zvládly nástup některých žáků a studentů zpět do školních lavic, k němuž došlo 11. května, bez problémů. „V tomto roce bude končit studium maturitní zkouškou 4 246 žáků a předpokládáme, že téměř všichni nastoupili ke konzultacím. Za ochranné a dezinfekční pomůcky do škol zřizovaných Zlínským krajem jsme dali cca 1 milion korun,“ řekl Jiří Čunek. Od 25. května, kdy se do tříd nepovinně vrátí i žáci prvního stupně základních škol, začne na území Zlínského kraje platit standardní jízdní řád jak v linkových autobusech, tak i v drážní dopravě.

Jak potvrdil hejtman Jiří Čunek, na konci května by mohlo dojít k povolení návštěv v domovech pro seniory a v dalších pobytových zařízeních sociálních služeb, ovšem za předpokladu, že představitelé státu ještě nerozhodnou jinak. Zatím platí stanovisko Vlády ČR, že v rámci plánu rozvolnění opatření návštěvy u klientů pobytových služeb péče by měly být možné od 25. května, samozřejmě za dodržení preventivních opatření.

Jeden z dotazů novinářů se týkal také článku v Hospodářských novinách o tom, že zlínská hospodářská kriminálka se zabývá projektem Nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích. „ Ano, to je dnes naprosto standardní věc. Dnes je to tak, že když má někdo jiný politický názor, tak podá trestní oznámení. Policie má k dispozici materiály, z nichž zcela jistě vyvodí, že je vše v pořádku. Pro nás je to zbrzdění, určitě však ne zastavení projektu,“ řekl na tiskovce hejtman Jiří Čunek.

Rovněž k petici, která je organizována proti výstavbě nové nemocnice, hejtman sdělil, že jde o politický projev jeho názorových oponentů. „Za tím stojí lidé, kteří se chtějí tímto způsobem politicky zviditelnit. Mně na tom vadí jedna věc: Jde nám o to, aby lidé cítili, že jsou peníze rozdělovány spravedlivě do všech částí regionu. A jsou tady určité skupiny, které se snaží získat peníze jen pro své lokální zájmy a říkají občanům, že když se bude stavět nová krajská nemocnice, tak spadne ta v jejich městě. To není pravda. Nejvíce lidí v našem kraji je ve věku 46-50 let a tato silná skupina bude za pár let potřebovat zdravotní péči. Žádnou z našich nemocnic nechceme utlumovat, naopak připravujeme projekty ve výši jedné miliardy i pro tyto ostatní nemocnice,“ zdůraznil hejtman Čunek.

