Hejtman Grolich: Politici a vedení samospráv by neměli švejkovat

„Číslo, které máme v rámci celé ČR dlouhodobě nejvyšší, je počet pacientů, kteří potřebují umělou plicní ventilaci – tady jich k dnešnímu dni evidujeme 90,“ sdělil hejtman Jan Grolich po skončení čtvrtečního jednání jihomoravského krizového štábu.

Stále vysoká se ukazuje pozitivita testů, v kraji se pohybuje kolem 40 procent. „Ale abych sdělil také něco pozitivního: vypadá to, že na těchto číslech se trochu zastavujeme. Pokud se vir bude chovat podobně jako v předchozích vlnách, tak bychom se měli na několik dnů na této úrovni držet. Pořád to znamená obrovské zatížení našich nemocnic, ale v horizontu deseti až čtrnácti dnů by snad ta křivka mohla postupně začít padat. Jsou tady ovšem také obrovská rizika, že se to nemusí stát. Je zde velký počet lidí nad 60 let, kteří nejsou naočkovaní nebo nemají posilující třetí dávku. Očkování by teď mělo upřednostňovat lidi na třetí dávku a zájemce podle věku. To je obecné pravidlo, ne specifikum našeho kraje,“ uvedl Jan Grolich.

Na jednání krizového štábu se také řešila skutečnost, že záchranáři Jihomoravského kraje mají v těchto dnech o 30 až 35 procent více výjezdů. „Chci poprosit, aby lidé volali záchranku jenom v případech, že je to opravdu potřeba. Volá až 790 lidí za den. A na dispečinku už musí řešit, který výjezd má prioritu,“ upozornil hejtman.

Jak dále hejtman uvedl, obrátí se také dopisem na vedení obcí a měst. Jde mu o to, aby adventní trhy, které jsou v této chvíli zakázané, nepřejmenovávali na farmářské trhy nebo kulturní akce. „Města a obce by měla jít příkladem. Můžeme si o logice těchto opatření myslet svoje, ale pokud je nějaký typ akce zakázaný a z epidemiologického hlediska to má skutečně velký význam, tak by politici a vedení samospráv neměli švejkovat a pomáhat s obcházením těchto pravidel. To ničemu nepomáhá,“ dodal Jan Grolich.

