Hejtman Grolich: Prý bych teď jako politik měl...

Silnice jsou opravený. Všecko jedna báseň. Máme se jak na zámku. Dokázali jsme to... Já kecat nebudu. Silnice nejsou v dobrém stavu. A ještě dlouho nebudou. Ten vnitřní dluh je obrovský.

Než jsme nastoupili, do silnic šlo jen 1,5 miliardy. Letos to bude víc než 2,5 miliardy. Každý rok tam dáváme o miliardu víc. Tento rok se taky dělá nejvíc staveb i v absolutních počtech. Vidět to bude, ale ne hned.

Prostě jsme si řekli, že každou volnou korunu dáme do silnic, a to jsme taky udělali. Protože víme, že to je potřeba. A nejlepší na tom je, že tohle už nikdo nezruší. Vždycky se do silnic bude dávat aspoň tolik, co tam jde teď.

Mgr. Jan Grolich KDU-ČSL



