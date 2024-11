Hejtman Grolich: V Ivančické porodnici je bohužel dlouhodobě málo porodů

V pondělí 11. listopadu 2024 uzavřela Nemocnice Ivančice příjem nových rodiček na porodní sál a ukončila gynekologickou pohotovost. K dlouhodobému problému s nízkou porodností se přidaly i odchody klíčových lékařů.

Ambulance zajistí péči o pacientky až do konce listopadu 2024, poté dojde k celkovému uzavření gynekologicko-porodnického a novorozeneckého oddělení. O všechny další budoucí rodičky se postarají čtyři nemocnice v regionu, které tak nahradí porodnici v Ivančicích, která se dlouhodobě potýkala s nízkou vytížeností.

„V Ivančické porodnici je bohužel dlouhodobě málo porodů. Letos bychom se nedostali ani na čtyři sta. VZP a akreditační společnost vyžadují minimálně šest set. Jednání naznačovala, že od nového roku by tak nebylo možné prodloužit smlouvu. Bohužel se k personální situaci přidala i nečekaná událost u dalšího z lékařů. Konec porodnice tak bohužel nastane dříve, než se čekalo, a dojde také k ukončení provozu gynekologického oddělení. Pro pacientky z okolí Ivančic to je velmi citlivá věc, proto bylo klíčovým úkolem zajistit, aby žádná z pacientek nezůstala bez dostupné a kvalitní péče. Chci poděkovat panu Pavlíkovi i dalším nemocnicím v regionu, že se jim to podařilo,“ uvedl hejtman Jan Grolich.

Ivančické gynekologicko-porodnické oddělení se dlouhodobě potýká, stejně jako další pracoviště napříč republikou, s poklesem počtu porodů. Porodnice již dlouhodobě nedosahuje počtu 600 porodů ani průměrných 600 porodů za poslední tři kalendářní roky, které jsou podmínkou akreditace pracoviště odbornou společností. Potřebné hranice dostatečného množství porodů dosáhla porodnice naposled v roce 2020.

„V loňském roce naše porodnice odvedla 449 porodů, v předcházejícím roce to bylo přitom téměř o sto porodů víc, celkem 533. V letošním roce je to jen 340 porodů. Z důvodu dlouhodobého nedostatku lékařů jsme přišli o vyjednávací možnosti s plátci zdravotní péče. Všeobecná zdravotní pojišťovna už nemohla péči v roce 2025 s námi nasmlouvat. Bohužel informace o vážném zdravotním stavu klíčového lékaře celý proces jen urychlila. V tuto chvíli nejsme schopni udržet v provozu ani gynekologické ambulance, což byla naše snaha,“ vysvětlil Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Ivančice, který byl do funkce jmenován teprve letos na konci července poté, co Rada Jihomoravského kraje odvolala předchozího ředitele.

Hrozící ztráta akreditace je klíčová i pro mladé začínající lékaře. „Bohužel pro mladé začínající lékaře je neperspektivní si plnit praxi v porodnici, která nemá akreditaci, ztrácíme tedy na atraktivnosti,“ okomentoval Pavlík.

Uzavírání porodnice a gynekologie proběhne v několika krocích tak, aby všem ženám byl zajištěn plynulý přechod do okolních nemocnic.

„Do 17. listopadu bude fungovat prenatální poradna a dvacet rodiček bude následně přeregistrováno do jimi zvolených porodnic. S těmito rodičkami se osobně zkontaktujeme a s přeregistrací jim pomůžeme. Gynekologická ambulance bude otevřená do konce listopadu, kde budou prováděny drobné ambulantní výkony a předání registrovaných ambulantních pacientek k jimi zvoleným obvodním gynekologům,“ nastínil průběh zajištění péče ředitel Pavlík. A dodal, že potřebná péče je pro rodičky zajištěna ve Fakultní nemocnici Brno, Nemocnici u Milosrdných bratří v Brně, Nemocnici Znojmo a Nemocnici Třebíč. Mnohé z nich už tyto porodnice využívají.

