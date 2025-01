Hejtman Kuba: Krajské investice byly v roce 2024 rekordní, a to jsme teprve na začátku

Největší podíl – více než dvě miliardy korun – směřoval do dopravy, ale významné prostředky byly investovány i do sociálních služeb, školství a dalších oblastí. Nové obchvaty, silnice a mosty zlepšily bezpečnost a plynulost dopravy, opravené školy nabízejí moderní zázemí pro výuku a zařízení sociální péče s nejnovějším vybavením usnadňují život klientům i zaměstnancům. Plány vedení kraje se tak začaly měnit ve skutečnost a jejich výsledky slouží všem Jihočechům. Podle hejtmana Martina Kuby jde o dlouhodobou strategii, která se začne plně realizovat v současném volebním období, kdy do rozvoje Jihočeského kraje půjde dalších dvacet miliard korun.

Rekordní projekty v dopravě

„V roce 2024 jsme se začali posouvat z obrázků a plánů do cihel a asfaltu a chceme v tom pokračovat i v dalším volebním období tak, abychom Jihočechům přinesli další důležité a ambiciózní stavby, které se na jihu Čech dlouho neuskutečnily,“ popsal hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a upozornil na největší loňské akce z oblasti dopravy, kterou má ve své gesci. „Loňský rok byl co do počtu nově otevřených úseků silnic opravdu rekordní. Obchvatu se dočkala obec Žár u Nových Hradů. V Týně nad Vltavou lidé uvítali nový most přes Vltavu, který je širší a bezpečnější pro auta i pro chodce. Na Prachaticku se zrychlila doprava díky novému stoupacímu pruhu na Libínské sedlo a nové kruhové křižovatce u Stopařky. Kompletní rekonstrukce se dočkala silnice na trase Dačice–Slavonice a Kapličtí se mohou těšit na výrazné zklidnění dopravy v centru. Obchvat města Kaplice jsme zahájili loni a hotov bude v polovině roku 2026. Práce byly dokončeny také na tzv. zanádražní komunikaci v Českých Budějovicích a za peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury kraj v roce 2024 opravil a zmodernizoval dílčí úseky silnic II. a III. třídy v délce cca 60 km,“ popsal hejtman některé z projektů a ubezpečil, že stejným tempem bude výstavba pokračovat i v tomto volebním období. V červnu se otevře nová okružní křižovatka pod městem Nové Hrady a v druhé polovině roku budou zahájeny práce na obchvatu Blatné a jižním obchvatu Tábora. Připravují se i další důležité stavby, jako například 2. etapa Jižní tangenty, podjezd pod nádražím v Českých Budějovicích, obchvat Husince, obchvat Trhových Svinů nebo přemostění Vltavy, které propojí silnici I/3 s českobudějovickou Lidickou ulicí.

Úspory pro Jihočechy, ne pro banky

První náměstek jihočeského hejtmana Tomáš Hajdušek následně upozornil, že veškeré výdaje pokrývá kraj zapojením finančních prostředků, které ušetřil v minulých letech, zejména z Fondu rezerv a rozvoje. "V minulém volebním období jsme měli každý rok přebytkové hospodaření a vyšší příjmy ze sdílených daní šetřili a ponechali ve Fondu rezerv a rozvoje. Zároveň jsme pracovali na přípravě velkých projektů zejména v dopravní infrastruktuře, sociální oblasti a školství. Nyní našetřené peníze použijeme na jejich realizaci. Peníze nemají ležet na účtech, ale mají v první řadě sloužit Jihočechům,“ vysvětlil první náměstek Hajdušek, který má oblast financí a investic na starosti. Ubezpečil zároveň, že na realizaci svých projektů kraj v žádném případě nebude potřebovat žádný úvěr.

Sociální projekty pro důstojný život

Dostatek financí kraj bude mít na všechny své plány. Už v polovině letošního roku tak může začít s unikátním projektem – přestavbou dolního areálu nemocnice na tzv. Lineckou čtvrť. Svůj domov v novém centru sociálních služeb naleznou kromě zdravotně znevýhodněných klientů, osob s neurodegenerativními onemocněními či zástupců klíčových profesí také dříve narození lidé. V této souvislosti náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová upozornila, že se kraj snaží realizovat své projekty tak, aby senioři nalezli nový domov co nejblíže svého současného bydliště, kde jsou zvyklí a mají to tam rádi. „Pracujeme také s demografickou křivkou vývoje stárnutí populace a chceme být do budoucna dobře připraveni,“ upozornila náměstkyně a připomněla, že v září loňského roku kraj otevřel nový moderní domov pro seniory v lokalitě Bobelovka u Jindřichova Hradce – Otína. Tento třípodlažní bezbariérový objekt nabízí komfortní ubytování až pro 94 klientů ve 34 jednolůžkových a 30 dvoulůžkových pokojích. Přístavba s navýšením kapacit o 34 lůžek je připravována i v třeboňském domově pro seniory. Hotovo by mělo být v roce 2026 stejně tak, jako v případě rekonstrukce domova seniorů v Českých Velenicích. Zde vzniknou dvě nová lůžka a významně se zde zlepší komfort bydlení všech 30 klientů. Podle náměstkyně Kozlové se nezapomíná ani na osoby zdravotně znevýhodněné. V Prachaticích kraj buduje chráněné bydlení „Kolečko“. To je určeno pro lidi, kteří se po nehodě, úrazu nebo nemoci ocitli na vozíčku. Mohou zde zůstat tak dlouho, jak budou potřebovat, než budou připraveni na novou životní situaci. Hotovo bude koncem roku 2025. Stejný termín dokončení pak má projekt domova se zvláštním režimem v Libníči s dvěma malými domácnostmi a stavební úpravy domova sociálních služeb Empatie v Českých Budějovicích, kde vznikne chráněné bydlení pro dvanáct klientů.

Budoucnost vzdělání v kraji

Jihočeský kraj samozřejmě nezapomíná ani na svou budoucnost. Vzdělání je prioritou, jihočeští žáci a studenti si proto mohou být jisti, že v krajem zřizovaných školách najdou ty nejlepší podmínky pro studium. Do rozvoje a modernizace škol i školských zařízení šlo v roce 2024 více než 414 milionů korun. „Chceme, aby jihočeští žáci měli to nejlepší zázemí pro výběr budoucího povolání, proto do rekonstrukce našich škol každoročně investujeme stovky milionů. Zároveň se většina stavebních prací odehrává v prázdninových měsících, abychom nenarušovali výuku,“ upozornil náměstek hejtmana pro oblast školství David Štojdl. Jde podle něj především o rekonstrukce střech, elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace, odvlhčení budov, výměnu vytápění, snížení energetické náročnosti budov a další. Největšími akcemi loňského roku je pak půdní vestavba na domově mládeže v Holečkově ulici v Českých Budějovicích, která bude ukončena v roce 2025 či výstavba nového pavilonu pro speciální školu v Dlouhé ulici v Českých Budějovicích. Nelze zapomenout ani na novou sportovní halu v Dačicích při Střední škole technické a obchodní a nový sportovní areál při střední škole obchodu, služeb a řemesel v Táboře. V dlouhodobém plánu je i velký projekt na vybudování nového domova mládeže a školní jídelny pro potřeby žáků středních škol v Třeboni, u něhož se v současnosti řeší projektová příprava. Stejně velkou investiční akcí je výstavba nového domova mládeže a školní jídelny při gymnáziu v Českém Krumlově, určená pro žáky z tohoto okresu, kde jsou zatím ubytovací kapacity nedostatečné.

