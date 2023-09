Hejtman Kuba: Tohle chování považuji za nefér

V médiích se objevila zpráva, že společnost Smartwings nebude již létat z regionálních letišť. Považuji za důležité k tomu říct pár slov. Ale napřed vás chci ujistit, že máme od ČEDOKU potvrzeno, že to nijak neohrozí lety z našeho letiště v Českých Budějovicích. ČEDOK má již nasmlouvané jiné letecké společnosti a prodeje zájezdů do všech destinací pokračují. Platí i minulý týden oznámené rozšíření odletů do Egypta, a to už v příští sezóně.

Takže tady přikládám včerejší vyjádření tiskové mluvčí Čedoku, Kateřiny Pavlíkové: „V tuto chvíli už máme pro naprostou většinu chystaných destinací z menších regionálních letišť na příští léto zajištěného jiného dopravce. Kontrakt se Smartwings byl oproti původnímu oznámení upraven, jelikož část letů z regionů bude objednána u dalších aerolinek. Spolupracujeme v rámci skupiny s různými leteckými společnostmi a odlety z Českých Budějovic, Pardubic i z Karlových Varů klientům budeme nabízet i v další letní sezóně, first minute rezervace pokračují.”

A teď můj osobní komentář.

Považuji toto rozhodnutí společnosti Smartwings jako české letecké společnosti za nefér k obyvatelům těchto krajů. A zkusím vysvětlit proč. Náplní letecké společnosti by asi mělo být létat a mít plná letadla. My jsme s ČEDOKEM na našem letišti nabídli tuhle sezónu každý odlet s plně obsazeným letadlem. Ukazuje se, že zájem je obrovský. Takže ČEDOK dál rozšiřuje prodej a příští rok bude letů mnohem více a do více destinací a to už od února. A do toho, tahle společnost oznámí, bez jakýchkoli důvodů, že končí. Navíc jsme tu zprávu nedostali ani od Smartwings, ale pouze od ČEDOKU. A jediné, co slyšíme je, že jsou soukromá společnost a je to jejich obchodní rozhodnutí. OK respektuji to. Společnost je soukromá a vlastníci se mohou chovat, jak chtějí. Ale pojďme si taky u toho připomenout pár věcí.

Je to společnost, která si v rámci kompenzací dopadu covidu nechala od státu vyplatit víc než 70 milionů korun. A od státu znamená od nás všech, kteří platíme daně. Tedy i od všech Jihočechů. A mimochodem je to společnost, která když chtěla získat úvěr v řádech miliard, tak si za ten úvěr nechala ručit od státu. Tedy opět od nás všech. A v prohlášení, které tenkrát říkali, uváděli, že jsou pak připraveni obnovit lety z letišť v ČR.

Tady citace z článku:

2021: Smartwings získaly úvěr za dvě miliardy korun, většinu bude garantovat státní záruka. Smartwings zároveň deklarovaly, že jsou plně připraveny obnovit provoz nadcházející letní sezony. Lety chce během léta provozovat nejen z letišť v ČR, ale také ze svých základen v Polsku, Francii, Maďarsku, na Slovensku a Kanárských ostrovech.

A to je to, co mě štve. Když potřebuje něco firma, tak „státe pomoz nám, vy daňoví poplatníci se složte na pomoc, ručte nám za úvěr“. Ale jakmile to klapne, tak to už jsme zase jen soukromá firma a do našich rozhodnutí vám, jako státu, samosprávám a lidem nic není. A kam lítáme a proč, tak do toho vám taky nic není… Tohle chování prostě považuji za nefér.

Na závěr chci poděkovat všem, kteří se letos zasloužili o to, že jsme jihočeské letiště rozhýbali, a chci vás, Jihočechy, ujistit, že zvládneme i tohle. Dál budeme dělat všechny kroky k tomu, aby se naše letiště rozvíjelo, ekonomicky efektivně fungovalo, a především vám, Jihočechům, přinášelo možnost ho využívat.

