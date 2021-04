Hejtman Kuba: Změnu očkovacího místa můžete provést sami

reklama

Milí Jihočeši, tak tady je pravidelný přehled, jak budeme očkovat v tomto týdnu.

Máme k dispozici vakcíny od Pfizer 26 910 dávek, Modernu v počtu 2 600 dávek a vakcíny Astra Zeneca by mělo dorazit tento týden 600 dávek. Na druhé dávky potřebujeme 4 454 vakcín Pfizer, Moderny a Astra Zeneca. Na ty první můžeme tedy použít 23 876 vakcín Pfizer, 1 280 vakcín Moderny a 500 vakcín Astra Zeneca, kterou opět dáme praktickým lékařům. Tím bychom měli tento týden dosáhnout 25 656 nově naočkovaných Jihočechů.

Očkujeme věkovou skupinu 65+, 60+, chronické pacienty a všechny pedagogy, kteří z nějakých důvodů ještě nemohli být očkováni. Dobrá zpráva je, že naprostá většina z těch, kteří jsou k dnešku zaregistrováni v našich OČKÁCH, už dostali nebo v těchto dnech dostanou termín na očkování.

Ve skupině 65+ se zatím přihlásilo 46 % Jihočechů a ve skupině 60+ je to zatím jen 26 % Jihočechů. Prosím tedy všechny, kteří se ještě nezaregistrovali, aby to udělali. V těchto týdnech se dodávky vakcín opravdu zvyšují a máme možnost očkovat rychle velké množství lidí. Právě ve skupinách nad 60 let potřebujeme co největší procento očkovaných. Tohle je skupina, která je nejvíce ohrožena těžkým průběhem nemoci a nejvíce plnila jihočeské nemocnice.

U Jihočechů nad 80 i 70 let jsme dosáhli proočkování 71-76 % a jsme v tom mezi kraji nejlepší. U Jihočechů nad 60 let bychom potřebovali to samé.

Od středy bude umožněna registrace další věkové skupiny 55+. Jedná se o 40 318 Jihočechů a v dalším týdnu bychom už mohli začít očkovat i v této skupině.

Prosím jen všechny, abychom vnímali, jak systém funguje. Pokud třeba patříte do nové skupiny 55+, tak počítejte s tím, že se i nadále budou dohlašovat lidé ve skupinách 65+ i 60+. Systém pořád řadí lidi podle věku. Takže, i když teď všechny registrované naočkujeme, tak se prostě přihlašují další. A když se v těchto dnech přihlásí někdo nad 60 let, tak bude vždy zařazen před někoho, komu je 59 a méně. Pokud tedy někomu bylo 55 let před pár týdny, je v této nové skupině nejmladší a může čekat na termín třeba dva týdny a není na tom nic nenormálního. V každé té věkové kategorii je cca 40-42 tisíc Jihočechů a záleží vždy na tom, kolik se jich přihlásí a kolik na ten týden máme vakcín. Není to vůbec o kapacitě OČEK. Tu máme pořád větší než počet vakcín.

Využití rychlejšího očkování v menších okresech

Stejně jako v minulém týdnu platí, že v některých okresech máme logicky menší počty zájemců o očkování oproti okresu Č. Budějovice, tak v těchto menších okresech zdaleka nejedou OČKA na plný provoz. Teď, když už máme více vakcín, tak chceme všem dopřát co nejrychlejší očkování. Nabízí se možnost zvážit využití OČKA v menším okrese. Změnu očkovacího místa můžete provést sami, nebo využít bezplatné linky Jihočeského kraje 800 100 450. Některým zaregistrovaným v OČKU České Budějovice můžeme v příštích dnech nabídnout možnost přeregistrace zasláním informační SMS i s odkazem na to, jak to provést. Pokud ji vy nebo vaši blízcí využijete, může to znamenat, že se k očkování dostanete třeba o týden dříve. Pokud ne, zůstáváte normálně zaregistrováni v OČKU Č. Budějovice a dostanete svůj termín.

Příští týden na tiskovce představím výhled do léta a zhodnotíme si, jak plníme cíle strategie, kterou jsme představili v lednu. Myslím, že to bude dobrý.

