Richterová (Piráti): Berete občanům víru v předvídatelné a důvěryhodné fungování státu

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já vystoupím dnes jenom krátce. Máme na řadě samozřejmě projednávání řady zákonů, které posunou naši zemi, na které čekají jak lidé tak firmy, a samozřejmě o to jde.

Jedna z příčin stagnace Česka je, že se tu pořád dokola musí řešit nějaké aféry místo toho, aby došlo na posouvání naší země dopředu, abychom skutečně řešili problémy lidí a firem. A co je důsledek? No, lidé jsou unavení z toho, že politici místo práce pro občany hrají zákulisní hry, že dochází k soudům, pořád má někdo nějaké korupční kauzy a blokují se důležité zákony, často zbytečně, často měsíce a potom, když jsme viděli třeba tu vratku školského zákona ze Senátu, tak najednou nebyl žádný problém.

To si pak lidé kladou otázku, co z toho je. Jenom šaráda. A co má věcnou podstatu? Co vidím já? Co vidíme za Piráty, je obrovský počet takzvaných priorit vlády, které jsme prosadili do toho programového prohlášení, které se dva roky a osm měsíců, co jsme ve vládě byli, nějak posouvaly dopředu a po našem odchodu buď spadly pod stůl, anebo byly vykostěné, od modernizace státu až po bydlení.

Nyní když se podíváme, kolik zákonů není projednaných, tak se stačí podívat na jednu jedinou drobnost, maličkou věc, že prostě děti si v naší zemi, desetileté jedenáctileté děti kupují energetické nápoje. Je tady široká shoda napříč stranami v tomto parlamentu, že to ničí zdraví, doporučují odborníci, ať prostě deseti- jedenáctileté děti, které to dnes normálně pijí, si to nemohou koupit. Ale to nejspíš také neprojde, to se nejspíš také nestihne. A to mě fakt štve. Takhle zakládáme na ničení zdraví lidí už v dětském věku.

Ale zpátky k těm velkým kauzám dneška. Aktuálně se nikam neposunujeme proto, že ministr financí Zbyněk Stanjura není schopný přijmout svůj díl odpovědnosti. On je ministr, který má svůj podíl v kauze špinavých bitcoinů, je ministr, který má odstoupit a přenechat ministerstvo nezávislému odborníkovi nebo odbornici. Máme tři měsíce do voleb, opravdu politicky už není potřeba nic připravovat ani do vlády, ani sem na jednání Sněmovny.

My prostě s Piráty chceme, aby stát fungoval pro běžné lidi, aby se snížily daně pro většinu rodin, aby bylo dostupné bydlení a aby se konečně řešilo třeba to, že sehnat dětského lékaře, pediatra anebo zubaře v odlehlejších okresech je prostě téměř nemožné. Takže tohle jsou věci, které lidi potřebují.

Jenže stejně tak je potřeba, aby se s korupcí a s hospodářskými zločiny bojovalo doopravdy, nejenom na papíře. Proč? Protože jde o peníze, které pak chybí. A samozřejmě, když v politice budou mít silnější slovo jiní lidé než staré letité struktury, když Piráti získají ve volbách silný mandát, tak se to může změnit. Ale prostě nemůžeme mlčet k tomu, co se tu už několik týdnů odehrává. Už poněkolikáté upozorňujeme na další a další skutečnosti v té kauze špinavých bitcoinů. My se ptáme, předkládáme konkrétní jednoduché návrhy řešení a odpovědi... Nula. Nic, co by byla skutečná odpověď, jenom odmítání, bagatelizace a kličkování. A když velice zjednodušeně, velice zkráceně shrnu - odsouzený podvodník se pokusil přes Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Ministerstvem financí legalizovat své zisky, výnosy z trestné činnosti a tato dvě ministerstva mu to prakticky umožnila. Nevíme, zda to bylo čistě z neschopnosti, anebo za tím byl nějaký jiný úmysl. To už musí posoudit vyšetřovatelé. Ale politická odpovědnost i ministra financí Zbyňka Stanjury je naprosto zjevná.

Vedle toho navíc navrhl nulovou daň pro bitcoinové miliardáře. To je návrh, který se má hlasovat dnes v zákonu, který je na řadě jako třetí, takzvané jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele, související zákon, a je to pozměňovací návrh Zbyňka Stanjury a Jiřího Havránka. Já pevně věřím, že neprojde, protože se negativně vůči nulové dani na bitcoinové miliardáře vyjádřila většina stran, které jsou tady zastoupené. Nicméně uvidíme, jak to skutečně dopadne.

Co ale vychází v médiích, jsou komentáře, jako je tento, je to ze Seznam Zpráv od komentátora Martina Čabana. Jenom titulek: "Bitcoinové kladivo míří na Staňurovu hlavu. Uhnout se nedá." Takovéto věci, takováto jednoznačná stanoviska zkrátka nemáme jenom my jako politická strana, ale vidí to téměř každý, kdo v tom veřejném prostoru komentuje dění. A právě proto jsme nabídli tu konstruktivní a férovou cestu. Dali jsme včas jasný návrh, aby prostě vláda před občany převzala tu politickou odpovědnost za pochybení i ministra financí, nejenom ministra spravedlnosti a aby na ty tři měsíce do voleb to vedení rezortu prostě bylo svěřené do expertních rukou.

O co jde? Aby pak bylo možné opravdu co nejvíce nezávislé vyšetření těmi odpovědnými institucemi a aby byla obnovena důvěra. Jenže místo toho jsme byli prostě odmítnuti. Jednání nula, žádná. To, co je tak důležité, a sice otevřenost, transparentnost vůči občanům, to prostě bylo vlastně úplně pošlapáno, protože v té třeba řadě časové úplně chybí i jména ministrů. To je přesně ten moment, který ukazuje, že tam není cílem transparentnost.

My tady tedy máme pana ministra Zbyňka Stanjuru, který navrhl pustit žilou státnímu rozpočtu skrze nulovou daň pro bitcoinové miliardáře a krom toho, že navrhl pustit žilou státnímu rozpočtu, tak taky je spoluúčastníkem té bitcoinové kauzy. A vedle té bagatelizace, zamlčování časové osy bez jakýchkoliv jmen, kdy my nevoláme po jménech úředníků, chceme jména ministrů a politických náměstků, lidí, co mají politickou odpovědnost, tak vidíme, že se děje ještě jedna věc.

Jsou utajovány klíčové dokumenty, zejména ten, který mohl celou kauzu zastavit. Víte, jaký je to dokument? Jde samozřejmě o ten právní posudek na Ministerstvu financí, posudek, o kterém ministr financí tvrdí, že se k němu vůbec nedostal. A mě by zajímalo, jestli je v tomhle sále jeden jediný člověk, který tomu věří, že o obsahu toho posudku nevěděl. Senátoři z bezpečnostního výboru, členové a členky Senátu také žádají po ministryni spravedlnosti Evě Decroix dokumenty k bitcoinové kauze, dokumenty, které jim odmítla poslat a podle výboru Senátu tím porušuje své zákonné povinnosti. Ona tvrdí, že jim je nemůže poskytnout, protože by to mohlo narušit vyšetřování. Ale je to právní stanovisko, dostaneme tento dokument my, dostane Poslanecká sněmovna a Senát stanovisko, na které typicky ze zákona ten nárok je? Zkrátka namísto obnovování důvěry v důsledku toho, že by mohl být jmenován nezávislý odborník, nezávislá odbornice do vedení Ministerstva financí a spravedlnosti, namísto toho nastupuje jenom další chaos a utajování.

Co třeba ten audit, výběrové řízení na audit, kolik pak tam bylo zájemců? Vláda vyhlásila tendr a zájemců se neobjevilo ani pět, natož deset. Neobjevil se vůbec nikdo. Nikdo si nechce kazit jméno, nikdo se nechce brodit tou bramboračkou, co ministři Blažek a Stanjura uvařili. Takže se znovu obracíme za Piráty na premiéra Fialu. Za těmi našimi jasnými jednoduchými návrhy, ministr Stanjura musí také nést spoluodpovědnost, kterou má. Je to prokazatelné. Za těmito našimi návrhy na jmenování nezávislého odborníka nebo odbornice stojí obrovská řada občanů. Píší nám, obrací se na nás a žádají nás, ať to nenecháme vyšumět. A proto tady stojím. Přistupte zkrátka na tohle řešení, ukončete tu frašku s nějakým opomenutím úředníků, s nějakými čtyřiceti dvěma dny, po která leželo naprosto zdrcující, zamítavé právní stanovisko na Ministerstvu financí. Vždyť tomu fakt nevěří ani ti vrabci na střeše, co si cvrlikají o tom, jak je to z celé vylhané. V zájmu občanů i v zájmu této země zkrátka, pane premiére Fialo, žádáme, ať přistoupíte k odvolání ministra financí Zbyňka Stanjury.

Proč? Ten hlavní důvod je tento. Já vám přečtu, pane premiére, titulek z nedávného článku. Kdo půjde s ANO? Okamura už hlásí zájem o šest klíčových ministerstev. A ano, o to jde, pane premiére. Kvůli té nečinnosti, kvůli té neschopnosti jasně a srozumitelně reagovat, kvůli tomu, že tady došlo k závažnému pochybení dvou vašich ministrů, a vy jste nereagoval, tak berete občanům víru v předvídatelné a důvěryhodné fungování tohoto státu. A právě proto si tady tři měsíce před volbami může SPD s ANO porcovat ministerstva, jako kdyby už bylo rozhodnuto. Právě kvůli této bagatelizaci, mlčení a nečinnosti.

Já bych ráda připomněla, že právě před těmi čtyřmi lety, v době, kdy nebylo jisté, jak dopadnou příští volby, jste hodně mluvil o potřebě změny, o společných hodnotách. Hodně jste mluvil o otevřené komunikaci s občany, o důvěře. Tak se prosím ohlédněte a připomeňte si to. Je potřeba vrátit občanům důvěru ve fungování demokratických stran, jejich očistné mechanismy a v jejich schopnost přiznat pochybení. A prostě když to vidíme, když vidíme, jaký dopad to zanechává na možnou budoucnosti České republiky, tak se s tím jako Piráti nemůžeme smířit.

Proto na vás tady apeluji, ať skutečně umožníme posouvat naši zemi dopředu, dělat potřebné reformy, a k tomu zkrátka je vždycky potřeba důvěra v demokracii. A nyní už jenom stručně nazpět k důvodu dnešního jednání. Máme tady před sebou velice důležité věci. My jsme navrhli například valorizaci slevy na poplatníka, která roky stagnuje. Navrhli jsme zvýšení daňové slevy na první dítě. Proč? Ta nebyla zvýšena od roku 2018. Teď máme rok 2025. A víte, kolik by to činilo pro jednu rodinu? (Celkem) 14 500 korun ročně. Tyto dva návrhy, tato dvě opatření a tohle snížení zátěže pro rodiny, to, aby se efektivně minimálně 90 procentům rodin snížily daně a zvýšily příjmy, je něco, co bychom měli správně řešit. A ty zdroje? Zdroje jsou právě třeba v tom, aby tolik peněz neodtékalo do opravdu pochybných zakázek. Odhady na náklady korupce v naší zemi jsou půl bilionu korun ročně. Důsledné kontrolování těch veřejných tendrů a těch principů transparentnosti bylo vždycky jedním z cílů, které jsme sledovali, protože pak je prostě víc peněz na zdravotnictví, školství a třeba výstavbu obecních bytů.

Ještě jednou připomenu tu částku půl bilionu korun, to jsou odhadované náklady na korupci v naší zemi ročně. Je to obrovská částka a přinejmenším část z těchto odtoků lze osekat. Ty protikorupční zákony, které jsme prosadili, mají různou povahu. Může to být nezávislejší státní zastupitelství. To byla práce Jakuba Michálka. Také důsledná evidence skutečných majitelů nebo širší působnost zákona o svobodném přístupu k informacím. Těch zhruba osm protikorupčních zákonů, které mají jeden jediný cíl, lepší kontrolu hospodaření s veřejnými penězi, předcházení příliš snadné korupci, omezování toho, aby peníze daňových poplatníků odtékaly do soukromých kapes, i když to je nevýhodné pro stát, tohle byly cíle našeho snažení. A místo toho tady nyní hrozí, že se schválí nulová daň pro bitcoinové miliardáře. Takže ministr Zbyněk Stanjura, který má státní kasu hlídat a plnit, sám osobně navrhl to, že jí pořádně pustí žilou.

Jelikož chceme například zaměstnanecké akcie pro startupy, připravil je za příslušné společenství, příslušnou zájmovou organizaci, také náš bývalý člen a bývalý poslanec, je to přesně druh věci, kterou jsme roky chtěli, protože chceme lepší podmínky pro rodinné farmy a mnoho dalšího, tak se blížím k závěru, my chceme tyto věci projednat, chceme, aby se staly kvůli budoucnosti naší země, kvůli jejímu rozpohybování, ale současně nemůžeme mlčet k tomu, že se tady bortí důvěra v to, že si staré struktury opět nerozparcelují Českou republiku. Proto naposledy žádám premiéra v tomto projevu, aby přijal odpovědnost. Je potřeba udělat možná těžká, ale správná rozhodnutí. Když je čas stát na správné straně, tak je taky čas nedovolit nástup trestně stíhaného šéfa holdingu s loutkovou svitou poslušných lidí. Opravdu velmi prosím, kvůli naší zemi, ať dáte nezávislého experta nebo expertku do čela Ministerstva financí, a tím alespoň trochu obnovíte důvěru v to, že je možné i ve staré straně přijmout nové a pro budoucnost důvěryhodnější postupy. Děkuji za pozornost.

PhDr. Olga Richterová Piráti



