Hejtman Netolický: Novelou stavebního zákona bouráme zavedený systém

„Novela stavebního zákona je velkou neznámou a z mého pohledu velkým rizikem. Záměr zrychlit stavební řízení je samozřejmě správným krokem, avšak osobně bych se v tuto chvíli soustředil především na opatření týkající se procesu včetně závaznosti metodiky nadřízeného orgánu pro orgán podřízený. Máme několik konkrétních zkušeností z našeho kraje,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Osobně se obávám, že místo toho, abychom celý systém zjednodušili a zpřehlednili, tak dáme prostor pro spekulace všeho druhu a ve výsledku pouze rozbouráme to, co dnes nějakým způsobem funguje. Navíc mám obavu o vzdálení rozhodování občanům, o které by nám mělo jít především,“ sdělil hejtman Netolický s tím, že v České republice je dnes přibližně 730 stavebních úřadů. Hejtman Netolický navrhuje možné snížení na 360, což jsou obce s pověřeným obecním úřadem.

Nový stavební zákon má podle Ministerstva pro místní rozvoj urychlit a zjednodušit povolování staveb. Ze současného průměru 5,4 roku by se mělo zkrátit na jeden rok. Harmonogram počítá s tím, že paragrafové znění by mělo být vypracované do konce října letošního roku. Po vypořádání připomínek v meziresortním řízení a projednání návrhu zákona legislativní radou by měla vláda návrh schválit do června 2020. Platný by měl být po schválení prezidentem od roku 2021.

