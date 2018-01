Hejtman Půta: Nezbývá než uznat vítězství Miloše Zemana

Většina pro vítěze bude sice těsná, ale bude to většina. Za osobní sarisfakci považuji výsledek v Liberecký kraj. Výsledek voleb by měli respektovat všichni voliči Jiřího Drahoše a také všichni nevoliči.

Vítěze jsem nevolil a nepodporoval jsem ho, udělal jsem všechno proto, aby nevyhrál. Ale volby vyhrál a bude to i můj prezident. A zároveň budu i nadále kriticky přistupovat k názorům, se kterými nebudu moci souhlasit.

Bc. Martin Půta

hejtman



