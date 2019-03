Hejtman Půta: Soutěž Zlatý erb je zpětnou vazbou, jak co nejlépe komunikovat s lidmi

V multimediálním sále krajského úřadu si ocenění za nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí převzali vítězové v jednotlivých kategoriích. V kategorii smart city zvítězil Jablonec nad Nisou, nejlepší webovou stránku mají dle poroty Křižany a Semily.

„Soutěž Zlatý erb není jen o symbolickém ocenění obcí a měst za správu webových stránek. Poskytuje i dobrou zpětnou vazbu, jak co nejlépe informovat veřejnost a komunikovat s lidmi,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Dvacátého prvního ročníku soutěže Zlatý erb se aktivně zúčastnily obce a města z celé republiky. V Libereckém kraji se přihlásilo 17 projektů, v České republice pak celkově 435 obcí a měst. V našem regionu se do soutěže zapojil i turistický portál Libereckého kraje Cestou necestou, který postoupil do celostátního finále. Do něj se také dostaly Semily, Křižany a Jablonec nad Nisou.

Vítězové celostátního kola budou slavnostně vyhlášeni na konferenci ISSS 1. dubna 2019 v Hradci Králové. Aktuální informace o soutěži Zlatý erb najdete ZDE.

Výsledky soutěže Zlatý erb 2019:

Ocenění v kategorii: SMART CITY A NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÁ SLUŽBA

3. místo: Bedřichov: zasílání SMS informací

2. místo: Hejnice: Hlášení nad mapou

1. místo: Jablonec nad Nisou: mobilní aplikace Jablonec v mobilu

Ocenění v kategorii: NEJLEPŠÍ WEBOVÁ STRÁNKA OBCE

3. místo: Svijany, www.obecsvijany.cz

2. místo: Albrechtice v Jizerských horách, www.albrechtice-jh.cz

1. místo: Křižany, www.obeckrizany.cz

Ocenění v kategorii: NEJLEPŠÍ WEBOVÁ STRÁNKA MĚSTA

3. místo: Smržovka, www.smrzovka.eu

2. místo: Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz

1. místo: Semily, www.semily.cz

