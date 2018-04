Hejtman Vondrák: Našim cílem je vytvářet příznivé podmínky pro kvalitní život

01.04.2018 12:20

Moravskoslezský kraj se s úbytkem obyvatel potýká dlouhodobě. Je to s velkou pravděpodobností dáno i přirozeným vývojem, kdy v minulosti byla populace uměle naddimenzována, a to soustředěním těžkého průmyslu do regionu.