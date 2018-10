Hejtman Vondrák: Ostravská huť by měla být závislá na obchodní síti ArcelorMittal

Dobré dopoledne, dámy a pánové,

já bych chtěl říct, že jako hejtman Moravskoslezského kraje, a samozřejmě paní ministryně, jsme měli a máme tu možnost se zájemci o nákup společnosti ArcelorMittal Ostrava jednat osobně. Měl jsem možnost jednat i s druhým zájemcem, kterým byl British Steel. A pravda je taková, že z té diskuse vyplynuly věci, které je třeba řešit a řekl bych nejen diskutovat, ale skutečně žádat o jejich řešení co nejrychleji, protože čas tady skutečně hraje proti nám.

Jako kupec byla vybrána společnost Liberty House. Nebudu ji popisovat, to už jste tady dneska slyšeli několikrát. Mě zarazila jedna věc zásadního charakteru. Ta společnost má dneska globálně přes 19 tisíc zaměstnanců a nákupem čtyř dalších společností v Evropě jim naroste počet zaměstnanců o 12,5 tisíce a chtějí zdvojnásobit produkci. Prosím vás, to jsou čísla, která jsou zásadní a skutečně ve mně vyvolala obavy. Proto jsem se dotázal, zda-li na to je společnost připravena a zda-li je připravena především na to investovat ve společnosti ArcelorMittal v Ostravské huti, protože bez investic se tato společnost do budoucna neobejde. Bylo mi řečeno, že je to výzva. Tomu rozumím, že to je výzva, ale dle mého názoru je to také i velké riziko. A myslím si, že to je věc, kterou bychom měli požadovat a to urgentně i ze strany vlády po majitelích Liberty House, aby předložili plán investic.

Aby předložili plán investice, co chtějí v Ostravě investovat a jakým způsobem. Druhá věc je o tom, už tedy tady byla řeč, jsou emisní povolenky. Ty jsme dostali, Česká republika, pro výrobu v Ostravě a nelze připustit to, že je přenecháme někomu jinému, protože to zcela určitě povede ke zvýšeným nákladům na výrobu, čili jinými slovy řečeno, ostravská huť bude ztrácet konkurenceschopnost díky těmto navýšeným nákladům. I tady jsou cesty, jak přinutit tuto společnost toto nečinit.

Další informace, které jsem se dozvěděl, jsou znepokojující v tom, že 36 měsíců by měla být ostravská huť závislá na obchodní síti skupiny ArcelorMittal. 36 měsíců v podstatě bude ostravská huť pod novým vlastníkem vystavena v podstatě de facto nepřímému řízení ze strany ArcelorMittal, což je opět velmi nebezpečný krok, protože nevíme, jakým způsobem to bude probíhat. Já rozumím tomu, že musí doběhnout zakázky, ale dle mého názoru opět to může znamenat to, že bude naše ostravská huť v podstatě mimo trh a bude de facto v područí ArcelorMittal, skupiny ArcelorMittal.

Poslední věc, která tady zazněla, zazněla na téma energetiky. Ano, je pravda, že zatím nový zájemce o huť neprojevil zájem o vykoupení, považují to za asi další možný krok, jak postupovat dále, nicméně toto opět činí v podstatě huť ostravskou, která se prodává, závislou na energetice, která zčásti patří ArcelorMittal. Já se domnívám, že jediné možné řešení je to, požádat ze strany vlády nového zájemce, aby předložil odpovědi na tyto konkrétní otázky a na základě nich okamžitě jednat i ve smyslu nebo ve směru k Evropské komisi, která musí garantovat věci, které slíbila a ty garance hovoří o tom, že výroba se nesmí snížit a musí být zajištěn udržitelný rozvoj a konkurence, konkurence pro ArcelorMittal. To, co jsem tady popisoval, v podstatě de facto i de iure tyto věci narušuje.

Děkuji.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ANO 2011



