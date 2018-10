Hejtmanka Mračková Vildumetzová: Nová škola pro budoucí specialisty vzdušných sil

Náš Karlovarský kraj se rozhodně nevzdává svého plánu na otevření pobočky vojenské střední školy v regionu. Intenzivně proto jednáme s Ministerstvem obrany ČR. Jednalo by se o obor, který by od příštího školního roku studovali budoucí specialisté vzdušných sil se zaměřením na strojírenství. Do roku 2025 by také na Doupově mělo vzniknout ve spolupráci s armádou výcvikové středisko pro nové rekruty. Tak nám v našem úsilí držte prosím palce.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vildumetzová (ANO): Ministerstvo financí udělalo rozpočet zodpovědně Petice za setrvání Jany Mračkové Vildumetzové v čele Karlovarského kraje Vildumetzová (ANO): Asociace krajů a Svaz měst a obcí se dohodly s ministryní financí na odkladu novely zákona o DPH Vildumetzová: Bez lékařů z Ukrajiny se nemocnice nyní neobejdou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV