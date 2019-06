Hejtmanka Mračková Vildumetzová: S nedostatkem učitelů by mohla pomoci pedagogická fakulta

Univerzita má v Chebu svou budovu s kapacitou 600 studentů, kterou v současnosti využívá jen stovka studentů Fakulty ekonomické, přitom by zde mohly najít zázemí i ostatní fakulty. Podle děkanky fakulty Michaely Krechovské působí fakulta v Chebu od roku 1990 a nabízí studium v prezenční i kombinované formě. „Už před několika měsíci jsme společně jednali v Plzni o tom, že by své aktivity mohly do Chebu přemístit i další fakulty Západočeské univerzity. Děkani o to mají zájem a Karlovarský kraj společně s vedením města Chebu garantuje veškerou podporu tomu, aby se univerzitní budova v Chebu opět naplnila studenty. Například Fakulta zdravotnických studií má pro nadcházející akademický rok v oborech Všeobecná zdravotní sestra, Fyzioterapeut a Záchranář 983 přihlášek ke studiu, jen 182 studentů ale může přijmout. Pak se tedy ptám, proč se obory, po kterých je poptávka na trhu práce, nemohou přesunout do volné budovy v Chebu? Fakulta strojní zase navázala spolupráci s BMW, které tady postaví testovací centrum a bude potřebovat kvalifikované odborníky. Jsme krajem s velkým nedostatkem kvalifikovaných učitelů a právě s tím by mohla pomoci Fakulta pedagogická,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

S děkany se zástupci kraje i města dohodli na tom, že do podzimu letošního roku shrnou veškeré potřeby spolupracujících fakult a podmínky, za kterých by se obory v Chebu mohly otevřít a studium by mohlo začít od akademického roku 2020/2021. „Uděláme pro to maximum a využijeme i toho, že jako strukturálně postižený region bychom na rozvoj vysokého školství mohli získat peníze z programu Restart. Moje cesta nyní povede za rektorem Západočeské univerzity v Plzni a také za ministrem školství. Oba bych je chtěla dostat k jednacímu stolu, abychom společně probrali další postup,“ vysvětlila hejtmanka.

Fakulta ekonomická v současnosti vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Ekonomika a management v prezenční formě, studijní obor Management obchodních činností. Přihlášky mohou zájemci podávat do 31. července 2019. Přihláška se podává v elektronické podobě a uchazeči jsou přijímáni bez přijímací zkoušky. Vedení fakulty se snaží například vyjít vstříc studentům, kteří jsou aktivními sportovci, a po dohodě jim přizpůsobí studijní plán. Atraktivní pro vysokoškoláky studující v Chebu jsou i ceny ubytování a plně vybavené zázemí.

