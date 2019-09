Hejtmanka Stráská: Vidět mladý les totálně sežraný kůrovcem, to je pro mě beznaděj

„Poslední smrk padl. Nezbylo nic. Za posledních pět let do loňska vzrostla nucená těžba kůrovcového dřeva v městských lesích téměř šestinásobně, z dvou tisíc metrů krychlových v roce 2015 na 10,5 tisíce metrů krychlových v roce 2018. Letošní čísla jsou oproti loňsku dokonce dvojnásobná. Město hospodaří na necelých 380 hektarech, a až tahle kalamita skončí, tak budeme mluvit o 230 hektarech holin,“ řekl starosta Dačic Karel Macků, jenž oceňuje, že se jihočeská hejtmanka přijela jako jediná na situaci podívat. „Měli jsme pocit, že jsme opuštění, že jsme zůstali sami. Z vlády zaznělo, že je to vlastně naše chyba. Vážím si postoje paní hejtmanky Stráské i pomoci, kterou nabídla. Ze všeho nejvíc potřebujeme peníze a ruce, které budou sázet nový les,“ uzavřel Macků.

„Vidět mladý les totálně sežraný kůrovcem, to je pro mě beznaděj a varování pro všechny ostatní. Obávám se, že to, co se děje na Dačicku, se bude dít dál po celé republice. Je to apokalypsa,“ řekla jihočeská hejtmanka Ivana Stráská při návštěvě ještě nedávno zeleného a zdravého lesa. Přesně takovou podívanou jí dačický starosta Macků připravil. Jihočeský kraj chce proti této kalamitě bojovat. Plánuje proto program Zřizování nových lesních oplocenek, zaměřený na vlastníky lesů, kteří zalesňují kalamitní holiny. Vyhlášení programu se plánuje na podzim tohoto roku, financován bude z rozpočtu kraje. „Důležité je dostat peníze k obcím a lidem co nejdříve, tak aby mohli co nejrychleji sázet. Připravujeme akci Hasiči sázejí stromy, kdy chceme obcím i soukromníkům, které kalamita shodně postihla, dodat ruce, které chybějí

k sázení,“ dodala hejtmanka.

Odborný lesní hospodář Městských lesů Dačice Kamil Kupec stál při kalamitě v přední linii: „Bojovali jsme všemi prostředky, které lesnictví znalo. Nasadili jsme veškeré síly. Bohužel, boj jsme prohráli. Atak kůrovce byl obrovský a rychlý.“ Výhled je přitom neradostný. Teď čeká dačické lesníky 20 let péče o holiny a zbytky porostů tak, aby předali další generaci alespoň nějaký les. „V letošním roce máme vytěženo asi 25 000 metrů krychlových. Budeme těžit ještě tak v prvním čtvrtletí příštího roku a pak už s těžbou jako takovou přestaneme – už nebude co těžit. V současné době těžíme pouze porosty starší padesáti let, protože to, co je mladší, je ekonomicky naprosto nevýhodné a my jsme obrovsky ztrátoví,“ uzavřel Kamil Kupec.

