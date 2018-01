Hejtmanka Vildumetzová: Zážitkové centrum Artenoah nemá u nás obdoby

Začátkem tohoto týdne se na krajském úřadě uskutečnilo pracovní jednání zástupců kraje se starosty Aše, Rehau a Krásné, během něhož byl představen unikátní projekt na vybudování interaktivního centra biodiverzity Artenoah. To by v budoucnu mělo vzniknout v těsné blízkosti české hranice v lokalitě Neuhausen.

Partnerská města Aš a Rehau již několik let usilovně pracují na přípravě projektu zážitkového centra, které návštěvníkům představí druhovou rozmanitost naprosto jedinečného biotopu na českoněmeckém pomezí. Jak prozradil krajinný architekt Raimund Böhringer, jednat by se mělo o areál, kde kromě moderních budov s unikátními expozicemi věnovanými fauně a flóře, vzniknou i tematické promenády. Chybět nebudou ani dětská hřiště nebo restaurace s výhledem na Smrčiny, kde bude pro návštěvníky připravena ochutnávka regionálních specialit.

„Autorem architektonického návrhu je kancelář z Barcelony, která má za sebou celou řadu úspěšných zakázek. S realizací projektu, na níž budeme čerpat dotaci z národních zdrojů, bychom chtěli začít v příštím roce, přičemž v tomto roce chceme dořešit všechny potřebné náležitosti. S jeho dokončením pak počítáme v roce 2020. Velice by nám pomohlo, kdyby Karlovarský kraj vyjádřil projektu oficiální podporu formou prohlášení a kdyby se zaměřil na zlepšení infrastruktury na svém území. Odhadem by do centra mělo zavítat sedmdesát až osmdesát tisíc lidí ročně,“ upřesnil starosta Rehau Michael Abraham.

Mgr. Jana Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Společnou snahou všech zainteresovaných stran je intenzivněji využít turistického potenciálu regionu a cíleně oslovit především návštěvníky z okolního Bavorska, Saska a Čech. „Tento projekt nemá u nás obdoby a bude mít pro Karlovarský kraj velký význam, zejména v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Jsme proto připraveni projekt maximálně podpořit. Zároveň by se souběžně s jeho realizací měla řešit i infrastruktura, kde bychom mohli využít dotace z programu přeshraniční spolupráce,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

K areálu budoucího centra vede z české strany komunikace třetí třídy, jež je ve vlastnictví Karlovarského kraje. „Jedná se o zhruba dva až tři kilometry dlouhý úsek, který je potřeba zmodernizovat. Zároveň zde vede i železnice. Ta je ovšem v útlumu, projede tu jeden vlak denně. Zvažuje se tedy navýšení četnosti spojů i vybudování nové železniční zastávky,“ doplnil náměstek hejtmanky Karlovarského kraje a starosta Aše Dalibor Blažek.

autor: PV