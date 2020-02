Heller (KDU-ČSL): Změna ze zemědělského půdního fondu na stavební parcely je zřídkakdy přijatelná

reklama

Českobudějovické zastupitelstvo schválilo na svém zasedání v pondělí 17. února změny v územním plánu krajského města. Jednotlivé případy konkrétních lokalit jsou v různých fázích řešení.

„Nejvíce mě mrzí, že do „dalšího kola“ postoupila parcelace polí na Švábáku a na Zavadilce. V jednom případě pro zahrádky, v druhém pro stavební parcely. Osobně ctím, že změna ze zemědělského půdního fondu na stavební parcely je zřídkakdy přijatelná. Bohužel návrhy hladce prošly,“ prohlásil zastupitel za KDU-ČSL Šimon Heller, který se pro nemoc nemohl zasedání zúčastnit.



Většina z navržených změn přitom podle Hellera dávala logiku. „Návrhy, které byly v procesu, a došlo se k závěru, že nejsou dobré, byly shozeny ze stolu. Kvituji, že návrhy na změny v územním plánu ve zkráceném řízení byly pouze čtyři a všechny bych jednoznačně podpořil (např. změna ze zastavitelného území na veřejnou zeleň). Dalším balíkem byly změny, které mají být postoupeny k prověření do nově vznikajícího územního plánu, tedy postoupily do dalšího kola,“ podotýká Heller. „Tady mě mrzí dva návrhy, pro které bych nemohl hlasovat a bohužel hladce prošly. Jedná se hlavně o další parcelaci na Zavadilce. Jednoduše řečeno rozšíření satelitu. Kromě developera to dle mého názoru nemůže být zájem ani místních občanů, ani ostatních občanů Českých Budějovic. Druhým přijatým návrhem do dalšího kola je vynětí pole na Švábáku ze zemědělského půdního fondu na zahrádky. České Budějovice jsou jediným krajským městem, kde pás zeleně zasahuje až do centra. A to je úžasné dědictví. Bohužel činíme vše pro to, aby tomu tak již nebylo,“ zlobí se Heller. „Posledním balíkem byly žádosti, které kromě osobních zájmů nedávaly žádnou logiku a byly odmítnuty. Jelikož ochranu životního prostředí a sucho v krajině beru vážně, mám zásadní problém s rušením veřejné zeleně a zemědělské půdy ve prospěch zástavby. Využívejme brownfieldy a místa, kde dnešní územní plán zástavbu povoluje, ale neparcelujme dál,“ zdůrazňuje Šimon Heller.

