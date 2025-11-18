Hlaváček (STAN): Koordinovat úpravy v souvislosti s výstavbou metra D je nutné už nyní

Úpravy reagují na požadavky městské části Praha 4 i doporučení Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Změny se týkají jak veřejného prostoru, tak dopravního uspořádání v okolí staveniště. Kromě finálního řešení povrchů bude zejména doplněn další výtahový vestibul i trvalý kruhový objezd u ulice Na Strži.
„Výstavba metra D na budoucí přestupní stanici Pankrác v tomto místě je ve fázi, kdy máme poslední možnost zapracovat zásadní úpravy veřejného prostoru a dopravních vazeb, aby Pankrác fungoval dlouhodobě, přehledně a bez zbytečných dodatečných nákladů. Ostatně, pokud se nestane nějaké překvapení, tak Pankrác C otevřeme pro cestující ještě před Vánoci, “ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Zdeněk Hřib.
„Koordinovat úpravy veřejného prostoru v souvislosti s výstavbou metra D je nutné už nyní, získáme tím mimo jiné bezbariérový přístup stanice v lokalitě Na Strži a také kvalitnější napojení na tramvajovou dopravu,“ řekl Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
„Každá velká stavba je příležitostí udělat věci lépe než dřív. Jsem přesvědčen, že úpravy kolem Pankráce přispějí k dlouhodobě kvalitnějšímu a přehlednějšímu prostředí pro cestující, návštěvníky i obyvatele v okolí,“ sdělil primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Mezi hlavní schválené změny se řadí především výstavba nového výtahového vestibulu u rohu ulic Na Strži a Budějovická. Ten umožní lepší přístup do stanice metra D, zejména pro lidi s omezenou schopností pohybu či rodiče s kočárky. Pro jeho vybudování bude využita stávající těžní šachta, která by jinak byla zasypána.
Dalším plánovaným krokem je přeměna dočasného dopravního značení na trvalé dopravní řešení, které se týká kruhového objezdu v ulici Na Strži. Současný stav se totiž osvědčil, zlepšuje plynulost dopravy i bezpečnost.
V neposlední řadě se počítá i s úpravami povrchů v okolí stanice Pankrác podle koncepce IPR. Nově navržený veřejný prostor přinese více přehlednosti, zeleně a kvalitních pěších vazeb mezi metrem, tramvajemi, obchody i kancelářemi. Jedná se o součást dlouhodobé snahy hlavního města zlepšovat okolí stanic metra.
„Nechceme, aby po dokončení metra vznikaly zbytečné náklady na předělávání povrchů nebo dopravních řešení. Teď je čas všechny potřebné úpravy udělat najednou a koordinovaně včetně výstavby nového výtahového vestibulu u rohu ulic Na Strži a Budějovická, který díky využití stávající těžní šachty zajistí plnohodnotnou bezbariérovost. Tím výrazně usnadníme přístup do stanice metra D lidem s omezenou schopností pohybu i rodičům s kočárky,“ doplnil náměstek primátora Zdeněk Hřib.
Hlavní město nyní pověřilo Dopravní podnik hl. m. Prahy zajistit potřebná povolení a realizovat úpravy. Náměstek primátora hl. m. Prahy Zdeněk Hřib bude koordinovat všechny dotčené subjekty tak, aby se změny promítly do již pokračující výstavby bez zdržení.
autor: PV