Hlubuček (STAN): Koaliční partneři změnili názor na zavedení mýta - a zapomněli nám to sdělit

„Upřímně nerozumím, co je k tomu vedlo. Buď nevěděli, na co kývli, nebo během tří měsíců změnili názor o 180 stupňů a neřekli nám to. Obojí je pro Pražany špatná zpráva. Všichni pracujeme ve stejné budově, máme kanceláře vedle sebe, a já jsem připravený jim znovu vše dostatečně vysvětlit, abychom zavedení mýta prosadili,“ podivuje se nad chováním koaličních partnerů Petr Hlubuček (STAN).



„V květnu jsme schválili plán udržitelné mobility, který počítá se zavedením mýta na vjezd vysokoemisních vozidel do centra od roku 2023. Je to jediný účinný nástroj, jak bojovat proti znečištění vzduchu v Praze,“ vysvětluje dále Petr Hlubuček.



Koaliční partneři se proti tomuto návrhu začali v posledních hodinách aktivně vyjadřovat v médiích i na sociálních sítích a tvrdí, že tento plán je podmíněn dostavbou okruhu.



„Mýto není podmíněno dostavbou okruhu. Mýto přece nikomu nezakazuje vjet do centra Prahy. Jen ti, kteří svým vozidlem znečišťují vzduch, za to zaplatí. 80 procent znečištění vzduchu v Praze je způsobeno právě automobilovou dopravou. Nechápu, proč by kouřící auta měla neustále poškozovat zdraví obyvatel Prahy,“ říká Hlubuček.



Praha si v současné době nechává zpracovávat studii proveditelnosti. Ta poskytne odpovědi na otázky týkající se technického provedení a způsobu fungování plánovaného městského mýtného systému. Podle plánu má být mýto odstupňované podle emisních tříd vozidel. Vysokoemisní vozidla by za vjezd zaplatila plnou sazbu, nízkoemisní nebo bezemisní vozidla by neplatila nic.



„Určitě neplánujeme stavět žádné mýtnice a závory u vjezdu a výjezdu z centra města. Vybírání mýtného bude probíhat digitálně a pomůže nám v tom i městský kamerový systém. Cílem není vybrat peníze do městské pokladny, ale snížit emise v centru metropole,“ dodává Hlubuček.

autor: PV