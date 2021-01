Hnilička (ANO): Je namístě, abych přijal trest za to, že jsem o víkendu porušil vládní opatření

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl především omluvit za to, že jsem o víkendu porušil vládní opatření. Myslím si, že je na místě, abych přijal trest za to, že jsem tak učinil. Nicméně jsem vám to chtěl oznámit osobně především proto, že bych vám chtěl tady na místě poděkovat za to, že důvod, proč jsem šel do Poslanecké sněmovny, byl, abychom podpořili sport v České republice, a díky této Sněmovně a projednávání této Sněmovny vznikla instituce pro sport, která tady doposud nebyla. Jednání ohledně toho zákona byla určitě bouřlivá, nicméně zavnímal jsem, že vždy velmi férová, ať už ze strany politiků opozičních, nebo koaličních, a jednali jste se mnou s respektem, čehož si velmi vážím, a i to mě zavazuje k tomu, abychom dnes učinil to rozhodnutí a vyvodil důsledky ze svého chování, které jsem o víkendu v podstatě porušil, a tímto rezignuji na svůj post poslaneckého mandátu. Přeji všem, aby ve zdraví dokončili tento mandát. Velmi mě to mrzí. Omlouvám se a udělám maximum pro to, abych mohl dokončit svou misi, co se týká sportu. Uvidíme, jak se k tomu vyjádří sportovní prostřední, nicméně mě to mrzí. Jsem jenom člověk, udělal jsem chybu, nebyla to moje první chyba, určitě to nebude ani moje poslední chyba, nicméně jsem považoval za správné, abych vám to sdělil osobně a tímto rezignoval. Děkuji. Mějte se. (Potlesk poslanců napříč sálem. Někteří poslanci povstali.)

