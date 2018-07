Hnutí ANO v Liberci povede do komunálních voleb Jiří Němeček

Místní organizace Hnutí ANO v Liberci si na svém volebním sněmu zvolila do čela kandidátky pro komunální volby 2018 ředitele libereckého Technického muzea Ing. Jiřího Němečka, CSc.

„Mám letité zkušenosti v řízení týmu lidí. Na ministerské, krajské i samosprávní úrovni jednám s partnery vlastně celý svůj profesní život, ale přesto se stále rozhoduji obyčejným selským rozumem. Cítím se na vrcholu sil a jsem pevně přesvědčený, že mám Liberci co nabídnout,“ komentuje své rozhodnutí lídr kandidátky Jiří Němeček.

Hnutí ANO prošlo v Liberci v minulém roce procesem transformace. Výběr lídra trval několik měsíců a skončil hlasováním na volebním sněmu místní organizace Hnutí ANO v pondělí 16. dubna. Do podzimních komunálních voleb tak přichází Hnutí ANO s čistým štítem. „Otevřeně a sebekriticky jsme v minulosti přiznali chyby, které se odehrály ve stávajícím komunálním volebním období. Jsem přesvědčen, že jsme se poučili a jsem velmi rád, že vedu v Libereckém kraji hnutí, které je schopné sebereflexe. Na panu Němečkovi jsme se shodli napříč organizací a byla mu vyjádřena jasná podpora k vedení volební kampaně,“ říká ke jmenování volebního lídra v Liberci předseda krajské organizace Hnutí ANO Jaroslav Knížek.

Po volbě lídra bude nyní následovat proces sestavování celé kandidátky. Příprava volebního programu, se kterým hodlá Hnutí ANO v Liberci oslovit voliče, je již v plném proudu. Vize Hnutí ANO odráží reálný stav města a zejména potřeby místních obyvatel. Největší problémy Liberce vidí Hnutí ANO v neschopnosti představitelů města spolupracovat a hledat řešení prospěšná pro město samotné, konkrétně pak v oblasti dopravy, pořádku ve městě nebo třeba ve vytváření podmínek pro podnikání.

„Neutěšenou situaci v Liberci dlouhodobě sledujeme. Trápí nás vzájemná osobní nevraživost představitelů Liberce. Na základě podrobné analýzy problémů našeho města jsme za svých řad vybrali pana Jiřího Němečka, který je podle našeho názoru schopen obnovit mezi městskými politiky přirozenou komunikaci a přispět svými životními zkušenostmi k řešení úkolů, které naše město a jeho občané opravdu potřebují,“ dodává předseda místní organizace Hnutí ANO v Liberci Robert Gamba.

Jiří Němeček působil v průběhu své profesní dráhy převážně v oblasti automobilového průmyslu, a to především v Libereckém kraji. Mimo jiné i jako ředitel jednoho ze závodů společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi nebo generální ředitel firmy se 4 500 zaměstnanci, Autobrzdy Jablonec nad Nisou. V Liberci se narodil, zamiloval i oženil. Se svou ženou Ivanou, která byla ředitelkou Jedličkova ústavu, v Liberci vychoval dvě děti. Syn Jiří pracuje na Metropolitní univerzitě v Praze, dcera Alena má v Javorníku kozí farmu. V Liberci žije celý život a město do detailu zná. Bývalý atlet, basketbalista a rekreační lyžař se nyní ve svém volném čase věnuje především cyklistice a svému dobrmanovi. „Hnutí ANO mi je názorově ze všech politických subjektů nejbližší, a proto jsem přijal kandidaturu právě v jeho barvách. Libí se mi, že jde po jádru problému a svůj program má založený na racionálních konkrétních plánech, nikoliv na politických proklamacích. Liberec je moje srdeční záležitost a na jeho rozvoji mi skutečně velmi záleží. A to je můj hlavní motor,“ vysvětluje Jiří Němeček. V roli ředitele Technického muzea má nyní za sebou pětileté období příprav, budování a provozu, které provázelo kontinuální jednání se zástupci města, kraje a firem. „Filozofie propojování různých složek jak správní, tak soukromé podnikatelské sféry, je mi blízká a věřím, že se má použít i v případě řízení města,“ uzavírá Jiří Němeček.

REFERENCE

AUTOBRZDY, JABLONEC NAD NISOU

generální ředitel, 4 500 zaměstnanců, 9 závodů

hlavní úkoly a výsledky: privatizace společnosti,

společné podniky - Lucas (TRW, ZF), Knorr Bremse, Valeo, Monroe, Eberspächer

ŠKODA AUTO, MLADÁ BOLESLAV

ředitel závodu, 2 500 zaměstnanců

výroba: osobní automobil Škoda Octavia A4, limuzína a kombi

ČKD ČESKOMORAVSKÁ KOLBEN DANĚK

obchodní ředitel - offsetové porgramy, 1 800 zaměstnanců

spolupráce s americkým výrobcem zbraní

METALDYNE OSLAVANY SPOL. S R.O.

ředitel závodu, 350 zaměstnanců

výroba: ocelové výrobky - automotive

TECHNICKÉ MUZEUM LIBEREC

zakladatel, ředitel

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

externí zaměstnanec

přednášky, projekty

ODBORNÉ STÁŽE - USA, Japonsko, Mexiko, Německo

autor: PV