Hofrajter (ČSSD): Hroutí se. Rodiče, učitelé i děti...

Zastavme. Zhluboka se nadechněme. Znovu promysleme, co se děje, co se po kom konkrétně chce. A poté to zkusme znovu.

1. Současný stav je nový pro všechny, žáky, zákonné zástupce i učitele. Buďme proto všichni tolerantní, všichni si na to zvykáme.

2. Osobně se v zadávání úkolů řídím tím, že méně je více. Jeden úkol na týden z naukového předmětu, tři úkoly na týden z ČJ. Záleží na obtížnosti. Neměli bychom (my, učitelé) požadovat, aby se žáci s rodiči doma učili např. větné členy, rovnice, nebo trpný rod v angličtině...

3. On-line výuka nemůže suplovat výuku ve škole! To je to, co by si měli uvědomit všechny strany - rodina i škola. Nemůžeme ale nedělat vůbec nic. Postupujme ve vzájemné shodě! Teď je velmi dobrý čas na to, aby si každý učitel zkusil to, na co během roku čas nemá. Zadávejme projekty (ty se dají zpracovávat i bez internetu). Vymýšlejme hry, každé rozeslané ,,Bingo" na procvičení se počítá!

4. Byli jsme zbaveni povinnosti se setkávat ve škole, ale nikdo nebyl zbaven povinnosti vzdělávat (vzdělávat se) a vychovávat. Rodič nemůže plně nahradit práci pedagoga. Ne úplně. A na to nesmí zapomínat zejména učitelé!

5. Rodiče, dávejte pedagogům zpětnou vazbu. Je to velmi cenné, věřte mi. Když se mi nikdo z rodičů nebo žáků neozve, předpokládám, že je vše OK. Když budu vědět, že to či ono nestíháte, pomohu, zařídím, vysvětlím...

6. Nikdo netuší, jak dlouho budou školy uzavřeny. Tudíž nikdo nemůže předpokládat, co se bude dít po jejich otevření. Ve hře je několik variant, jak ztracený čas (řekněme dva měsíce) kompenzovat. Domácí výukou a vyučováním on-line lze ale spousta věcí nahradit. Využijme tohoto času společně.

7. Pakliže vyučující známkuje úkol z látky, která byla bezpečně exponována a fixována ve škole, je známkování v pořádku. Ale domnívám se, že v současné době je známkování TO POSLEDNÍ, co by měl pedagog řešit! Odráží se tu ta skutečnost, že jsou všichni doslova posedlí lovením známek... V žádném případě by se neměla známkovat práce, která je založena na samostudiu (u ZŠ!!!). Nezapomínejte na rozdíly mezi ZŠ a SŠ.

8. Ne všichni mají přístup k internetu a nebo nemají PC. Domluvte se proto s vyučujícím. Já osobně zavedl speciální telefonní linku, která je vyhrazena pouze pro mé žáky a jejich rodiče. Důležité je postupovat ve shodě s rodiči i žáky.

9. Vytvořte si nějaký domácí program. Děti jsou zvyklé se denně ve škole učit od 8.00 do 13.00 (min.). Stanovte jim dobu, kdy se budou učit. Ať to zkusí děti samy (SŠ - určitě; II.st. ZŠ také určitě). Ať nesuplujete roli pedagoga, měli byste jen práci korigovat, usměrnit... S žáky I. st. to je těžší, uznávám...

10. Buďte slušní a ohleduplní. Různá invektiva ničemu neprospějí. A především komunikujte, osobně za nejhorší považuji to, když se mnou rodiče nemluví. Problémy jsou od toho, aby se řešily a bez komunikace se nevyřeší nic.

Bonus: A milí rodiče, vězte, že když doma máte jedno dítě, kterému za boha nemůžete vysvětlit co je to sloveso, jak že se počítá ta trojčlenka, jak má vyčíslit redoxní rovnici, uvědomte si, že my takových ve třídě máme 30...

Kéž by tahle ,,zkouška" vnesla trochu světla do práce, kterou denně pedagog odvádí!

Přeji mnoho zdaru! A také zdraví.

Převzato z Profilu politika.

Mgr. Pavel Hofrajter ČSSD



