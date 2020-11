Hojgr (Soukromníci): Drobné podnikání je likvidováno krok za krokem

reklama

Již dobu delší přibližně tří let jsme svědky cílené a současnou vládou, nebojím se říci, plně řízené, likvidace soukromého podnikání. Na byrokratické překážky vytvářené přebujelým aparátem státních úředníků (ne státních zaměstnanců na pozicích učitelů, vojáků, policistů) ale dobře placených byrokratů na ministerstvech, na finančních úřadech a finanční správě, kteří zneužívali a mnohdy využívali své postavení pro vlastní obohacení, navázala nic nepřinášející, zato pro řadu soukromníků znamenající další finanční náklady ve prospěch firem některých ministrů, Elektronická Evidence Tržeb a kontrolní hlášení. Navíc ona „zázračná“ EET byla podporována z daní, které odvádíme všichni, dá se říci nelegální a zneužívanou sázkovou hrou paní ministryně financí tzv. Účtenkovkou, která přinesla jen několika milionové manko, které doplatili všichni občané ze svých daní. A co přinesla? Jen další nesmyslné kontroly dělané jen pro udělování likvidačních pokut, aby se znepříjemnil život soukromníkovi a zlikvidovala jeho činnost.

Pak přišla koronavirová krize, která ukázala neschopnost vlády smysluplně, systematicky a rozhodně řešit nastalé problémy. Ale stala se i další vhodnou příležitostí, dalším krokem v likvidaci soukromníků. Vláda zavřela malé soukromé obchody, restaurace, kadeřnictví, a na ně navazující další druhotné soukromé podnikání např. prádelny, úklidové služby. Za to nechala otevřené supermarkety (ty odebírají ve velkém výrobky firem premiéra) a i nyní mají tyto preferenci ze strany vlády. Mohou tak, pod rouškou toho že prodávají „většinově“ potraviny, vesle nabízet a prodávat domácí potřeby, hračky, oděvy, obuv, kancelářské a školní potřeby. Např. v OC Futurum, v H. Králové provozovna Tesco, dle mého odhadu potraviny nabízí tak v polovině prodejní plochy. Podle všehoministra m.j. i obchodu, to u super a hyper marketů tvoří jen 5% tržeb. Tak proč tedy takový prodej není zamezen? A ministři (všehoministr a ministr zdravotnictví) nyní objevili kouzelné slůvko „mobilita“, která by zvýšila možnost kontaktů, pokud by se otevřely malé soukromé obchody. Neříkají ale už, že v takových obchodem je menší frekvence a provozovatel by určitě důsledněji dodržel předepsaná omezení. Schválně jsem navštívil pár supermarketů. Ty se omezili pouze na počet košíků, který odpovídá tomu, aby bylo dodrženo 15m2 a maximálně zda má každý nakupující svůj košík. Ono neshlukování, mobilita, rozestupy jsou jim ukradené. A tak u cca 5ti metrového regálu je doplňovací klec se zbožím, doplňovač, a i tři nakupující. To by se u soukromníka nestalo. Odpověď je k nalezení asi o pár řádků výše.

Ale buďme spravedliví, vláda se i starala. Kompenzace velkým podnikům, ošetřovné pro zaměstnance (pouze, nikoli pro soukromníky a 0SVČ), Antivirus pro umělé udržování rádoby zaměstnanosti. Umožnila soukromníkům pozastavení zdravotního a sociálního pojištění od března do září, ale nijak neřešila dopady zastaveného podnikání. Nakonec pod tlakem přiznala soukromníkům řádně populisticky proklamovaných 500 Kč na den, tedy 10 000 Kč na měsíc. Nikdo z ministrů „naší“ (?) vlády, už neříká, že soukromník či OSVČ ale opět platí odvody, a to cca 5 000 Kč i více na měsíc. Na takovou výši bych omezil platy premiéra, ministrů a státních úředníků, zvláště pak finančních úřadů a finanční správy, na několik měsíců.

Hitem vlády, v současné komplikované době zcela rozumným člověkem nepochopitelným, od tohoto čtvrtka potom je zrušení superhrubé mzdy. Jsem zastáncem zrušení superhrubé mzdy, ale ne v současné komplikované situaci, kterou zdůrazňuje i řada ekonomů. To ale opět míjí soukromníky a 0SVČ, kteří nepobírají mzdu, ale jsou živi a živí rodinu ze svého podnikání. Ihned se v projevech premiéra a ministrů objevila slova a v médiích tabulky o tom co to komu přinese. Nejvíce těm s vyššími mzdami, tedy ministrům, státním úředníkům (ne státním zaměstnancům) manažerům a manažerům státních podniků. Soukromníků se bude týkat, pokud bude zákon schválen dle současného návrhu, pouze uplatnění slevy na dani na rodinného příslušníka, manželku či děti. Návrh byl navíc ve Sněmovně schválen, pro mě dosti překvapujícím spolčením (přirovnal by to k „Bratrstvu kočičí pracky“) ANO, ODS a SPD.

Kdy ODS a SPD mnohdy, nyní tedy s nadsázkou je možné říci, „plamenně“ bojovaly za soukromníky. Domnívám se ale, že proklamované a živené nadšení zaměstnanců je předčasné. Myslím si, že těch pár stovek, které dostanou lidé s nižšími příjmy, bude vyváženo vyšší spotřební daní, vyššími cenami (když lidé mají peníze, tak ať je utratí) a dalšími skrytými způsoby. Ve své podstatě je splněn další krok vůči soukromníkům, kterých se tento humbuk bude dotýkat jen okrajově, pokud vůbec. Mějme na zřeteli, že zhorší všem nám další roky prohlubujícími se deficity státního rozpočtu, propadem rozpočtů krajů (neoblíbených premiérem), které se projeví v omezení řady oblastí spravovaných kraji, např. doprava, komunikace a jejich údržba, zdravotní péče a její dostupnost.

A přestože je nyní moderní u vládních představitelů vyzývání ke sjednocení, tak tato vláda společnost svými kroky rozděluje minimálně na dva tábory zaměstnanci versus soukromníci, současně úspěšně plní dílčí kroky svého záměru, kterým je likvidace drobnějšího soukromého podnikání v době její působnosti.

