Holásek: Na veřejné sféře není primárně byty stavět

dovolte mi navázat na dosavadní obecnou rozpravu stran těchto dvou tisků, tedy legislativy, která se týká podpory bydlení. Jsem přesvědčen, že ta problematika je samozřejmě zásadní, to všichni víme, a to řešení na globální úrovni spočívá ve dvou krocích. První je dosažení většího počtu bytů u nás, k čemuž se můžeme dostat tím, že existující byty budou k dispozici na tom trhu bydlení a budou se stavět nové byty.

Druhým momentem je potom výstavba dopravní a veřejné infrastruktury, protože potřebujeme dosáhnout toho, aby ne všichni občané se stěhovali do krajských měst a do Prahy, do Středočeského kraje, ale vzkvétaly nám regiony, a proto je potřeba, aby ta dopravní infrastruktura veřejná fungovala, aby lidé neměli potřebu nezbytně nutně se stěhovat do velkých sídel. Je to spolu velmi propojené. A pokud se nám stěhovat nebudou, budou bydlet tam, kde třeba se narodili nebo se tam budou vracet.

Budou se využívat obydlí, byty v regionech, bude se stavět, i to tam nebude tak centralizované. A já si myslím, že jakýkoli zákon, který k tomu může potencionálně, byť ne úplně v celém rozsahu, ale částečně přispět, je potřeba podpořit. A to se podle mého názoru týká i legislativy, kterou máme dnes před sebou a o které budeme za chvilku hlasovat. Jsem přesvědčen, že na veřejné sféře není primárně to byty stavět, prostě na to nemá dostatečné prostředky ani kapacitu. A pokud si to někdo myslí, tak to podle mě tak není.

Veřejný sektor by se měl zasadit o to, aby byl vytvořen efektivní právní režim, který dostupné bydlení zajistí, zajistil efektivní finanční podporu aktivit, zajistil zapojení měst a krajů. A snažil se o maximální zapojení soukromých subjektů a soukromých financí. To se prostě celé musí poskládat do jednoho systému, aby se situace zlepšila. A to jsem opět znovu přesvědčen, že sám stát to nevyřeší. A prosím, když se podíváme do zahraničí, často se díváme do Vídně, na vídeňský model, který je velmi specifický. On také není v Rakousku všude, v jiných velkých rakouských městech mají stejné problémy, jako máme my tady v ČR.

Vídeň udržela bytový fond, ale i tam současná situace je taková, že město Vídeň samo byty nestaví. Ale podporuje výstavbu družstevní, nevýdělečných společností a dalších subjektů. A zaměřuje se na správu, byť velmi rozsáhlého bytového portfolia, které má, protože prostě ví, že je to tak složitý a náročný proces, že je lepší přenést odpovědnost na další subjekty. Ale je schopno nastavit právní, finanční, manažerský systém, aby podporu bylo schopno kontrolovat. Takže pořád se od nich máme hodně co učit.

Já tady k debatě, co zazněla, myslím, že navrhovaná legislativa ke zlepšení situace může přispět. Nevyřeší ji, ale nepochybně přispěje. Systém poradenství a asistence, myslím, že může fungovat. Samozřejmě je tam celá řada otazníků, ale fungovat může. Já sám mám ve své senátní kanceláři v Hradci Králové konzultační nebo bezplatnou právní poradnu každý měsíc a lidé, co se chodí na něco zeptat, tak velmi často se to týká i problematiky bydlení, nájmů a podobně. Takže si myslím, že přínos tam být může.

Je tam jeden důležitý moment, a to je podpora soukromých i obecních bytů, aby byly nabízeny do nájmů. Je třeba to sledovat. Já jsem k tomu byl ze začátku kritický a opět ze zkušenosti města Hradce Králové, tam se systém začal připravovat a úplně se zatím neujal, je to pravda. Ale věřme tomu, že se rozšíří. Debatovali jsme o tom hodně na ÚPV i výboru pro bydlení, že by byty měly být nabízeny. A ta možnost tam je. Protože při praktické konkrétní zkušenosti z pronajímání soukromých bytů, tak když to člověk vidí zblízka, tak se dozví to, že když máte poplatek, který zajišťuje úhradu plateb ze strany nájemníka, tak na trhu ti nájemníci unesou maximálně dvouměsíční nájem, víc prostě ne.

Takže když si někdo vezme byt za nájem 12 000, tak zaplatí 24 000 na začátku jako jistotu, ze které pak vlastník bytu hradí škody, které mu nájemník třeba na bytě způsobí. Ale víc ti lidé prostě nemají. Ale samozřejmě když máte špatného nájemníka a ten se k bytu nechová dobře, tak škoda je mnohem větší než nějakých 24 000. Takže pokud tady bude systém, který zavede ručení ze strany poskytovatele nebo přímý podnájem, respektive přepronájem přes obec nebo přes město, může to v tomto případě pomoci.

Další moment, který je tam důležitý, který si myslím, je podpora družstevního bydlení. Už to tady zaznělo, ale je to potřeba znovu zopakovat, protože až doposud, pokud si potenciální družstevník nemohl odečíst úrok, který by odpovídal úroku, kdyby si bral hypotéku, z daní jako daňově uznatelný náklad, tak to bylo velké znevýhodnění nákupu družstevních bytů. A my jsme to slyšeli, když jsme měli kulaté stoly na půdě podvýboru pro bydlení, opakovaně, že toto velmi, velmi pomůže.

A proč mluvíme opakovaně o družstevním bydlení? Výhod je celá řada, ale ta hlavní a nejdůležitější je ta, že když si jdete koupit družstevní byt, tak si nemusíte brát sám nebo sama hypotéku, protože financování si bere družstvo, takže vám stačí 20, 25 % hodnoty bytu a bydlíte. A ještě vám na to případně půjčí stavební spořitelny a banka vás nezkoumá. Takže toto velmi pomáhá, když se toto zrovnoprávní, velmi to pomůže. A já jsem velmi rád, že aktivita tady na půdě Senátu, kdy jsme připravili senátní návrh zákona v této věci, který potom byl zohledněn do komplexního pozměňovacího návrhu, pokud si pamatuji dobře, nebo pozměňováků v Poslanecké sněmovně, tak že měla smysl a tohoto se dočkáme a budeme to mít.

A poslední důležitý moment, který tam určitě vidím, jsou penzijní fondy, které mohou investovat do bytových projektů. To je, prosím, naprosto zásadní věc. Zase je potřeba to sledovat, protože co to přinese? Přinese to to, že na trhu bude víc peněz, které budou připraveny být investovány do bydlení, což může potenciálně vést ke zvýšení poptávky i ceny. Na druhou stranu to může podpořit výstavbu mnoha bytových projektů včetně těch, které budou připravovány s podporou státu, obcí, krajů. Takže to si myslím, že je velmi dobře.

Nicméně jak už tady zaznělo, problematika je komplexní a je celá řada věcí, kterým je třeba se věnovat nadále. Toto je opravdu jen část, byť si myslím, že smysl dává. Kdybychom měli zmínit jen několik, a prosím, zazněla podnětů celá řada opět tady na různých platformách v Senátu i samozřejmě na dalších, tak je potřeba pracovat na zlepšení legislativy, co se týká družstevního bydlení.

Družstva nefungují perfektně. Je tam několik momentů, které je potřeba upravit. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje tzv. koncept nevýdělečných společností. Možná to neříkám úplně přesně, ale to je velmi zajímavý moment, že bude systém, kdy budou realizovány, stavěny byty bez toho, aby tam byl realizovaný zisk. Není to samospásné, nebude to všechno, ale část trhu to určitě osloví.

Co je určitě velmi důležité, je sledovat legislativní požadavky, které tu schvalujeme nebo které máme na výstavbu. Ono to na jednu stranu vypadá velmi líbivě, ale když se potom bavíte s trhem, zjistíte, že požadavky na různé formy administrativní, na to, jak se mají stavět byty, jak mají fungovat různé funkce, profese, tak to strašně zdražuje metr čtvereční. A samozřejmě na druhou stranu chceme, aby to bylo pěkné, aby to fungovalo, aby to bylo šetrné k životnímu prostředí, ale je potřeba hlídat správnou balanci, aby se to prostě nepřehnalo.

Co mi přijde velmi zajímavé, a zase to zaznělo na kulatých stolech, které jsme organizovali na půdě podvýboru pro bydlení, tak jsou poměrně revoluční momenty, které by nám měly velmi pomoci. Já tady teď nechci tím brát dlouho času, ale zmíním jen dva. První je ten, že zaznělo to, že ministerstvo financí je připraveno zvážit dotované nebo garantované financování pro bytovou výstavbu. Takže tím to zlevní a zjednoduší. To, kdyby se podařilo, tak by to bylo velmi přínosné.

A další věc je ta, že na druhou stranu i banky dosud odmítají to, aby se stavěly bytové projekty na základě tzv. práva stavby, to znamená, že se nemusí převádět pozemek, který má třeba obec nebo město, což je důležité, protože město a obec si jej může nechat věc svém majetku, a přesto to umožní bytovou výstavbu. Zase velmi zajímavý moment, o které by tady paní doktorka Marvanová mohla asi dlouze hovořit.

A poslední, asi možná nejdůležitější poznámka, je potřeba se maximálně soustředit na podporu výstavby bytů. Myslím, že aktivity jak Státního fondu podpory investic, tak Národní rozvojové banky jdou správným směrem a je třeba za ně poděkovat. A zaměřit se tady na tento segment, protože bez toho – nemluvím o stavebním řízení, povolování a tak dále – tak se situace razantně nezlepší.

Ještě jednou, myslím si, že byť zákon neprošel optimálním procesem, to je asi pravda. Komplexní pozměňovací návrhy asi nejsou úplně optimální, ale je to něco, co může pomoci obrovskému problému dostupného bydlení. A pokud to aspoň trošku pomoci může, tak bychom to měli podpořit.

Děkuji.