Holomčík (Piráti): Další přidávání bariér podnikání malým obchodníkům by venkov ještě dále devastovalo

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, předkládaný tisk obsahuje několik ustanovení, vůbec se nebudu zabývat těmi, které se věnují implementaci evropského práva, a chtěl bych tady krátce jenom něco říct k té části, která se týká takzvané dvojí kvality potravin. Popravdě musím říct, že mě ten nápad, jak tento problém řešit ze strany Ministerstva zemědělství překvapil, protože když si člověk domyslí tu konstrukci do detailu, tak my vlastně neříkáme jenom to, že nechceme, aby tady byly méně kvalitní potraviny, které vypadají stejně jako kvalitnější potraviny na západ od nás, ale vlastně tím říkáme i to, že nechceme, aby se třeba na východ nebo do novějších států Evropské unie vozily potraviny, které budou méně kvalitní, než ty u nás, ale budou vypadat stejně. Nevím, do jaké míry to bylo zamýšleno. Pokud byl tenhle aspekt na stole od začátku, tak musím ocenit solidaritu s některými státy, pravděpodobně asi na východ od nás.

Každopádně je zde několik sporných bodů, které určitě při projednávání na podvýborech budu chtít nějakým způsobem řešit, budu chtít o nich diskutovat a pravděpodobně navrhneme i nějaké pozměňovací návrhy, protože byť jsme byli ujišťováni na kulatém stole, který pořádal pan kolega Bendl, ředitelem potravinářské inspekce, že se tohleto nedotkne malých prodejen, u kterých je těžké posuzovat, nebo jejichž zaměstnanci asi nemají kapacity posuzovat, jestli náhodou ten lančmít nebo třeba nějaký uzenářský výrobek, který prodávají, se na západ od nás neprodává ve stejném obalu s nějakým lepším složením. Protože si myslíme, že už jako teď po těch krocích za posledních řekněme šest let je ta obslužnost venkova na dost špatném stavu a rozhodně jakékoli další zhoršování a další přidávání bariér podnikání malým obchodníkům na malých obcích a na vesnicích by jako té situaci rozhodně nepomohla, spíš by to vlastně ten venkov ještě dále devastovalo.

Mgr. Radek Holomčík Piráti



Takže tohle je věc, kterou si prostě budeme chtít v rámci projednávání na výborech i tady na plénu nějakým způsobem doladit, ať máme skutečně jistotu, že se to negativně neobrátí proti malým venkovským prodejnám. A zároveň se budeme chtít ujistit, že to zboží takzvané dvojí kvality, nebo nižší kvality potom, co bude identifikováno, tak dojde k jeho stažení a využití pro humanitární účely skrze potravinové banky. Protože to, že ta potravina bude označena, jako že spadá pod kategorii nekalých praktik dvojí kvality, tak to ale neznamená, že by byla závadná. To neznamená, že by byla zdraví nebezpečná, že by v ní nutně musely být toxiny. Takže by byla rozhodně velká škoda, kdybychom podporovali nějaký trend plýtvání s jídlem.

A poslední věc, tady bych chtěl ocenit to, co mi říkal už v minulém týdnu myslím pan ministr, nebo možná to byl tento týden, nevím, v tom, že vlastně samotná formulace toho, co je dvojí kvalita potravin, to znamená zdánlivě podobné zboží s rozdílnými vlastnostmi nebo složením, tak ještě v průběhu projednávání dojde k určité redefinici, aby to bylo nějakým způsobem jasnější, a zároveň bylo možné jako objektivně asi reagovat na nějaká specifika různých trhů.

Tohleto bych chtěl ocenit. Přiznám se, že první reakce, kterou jsme na to měli, bylo to, že navrhneme vrácení k přepracování, protože nám to přijde přes to všechno, co jsem tady řekl, jako poměrně složitá konstrukce, ale navrhovat to nebudu a o to pečlivěji se budeme věnovat projednávání na výborech. Děkuji za pozornost.

