Holomčík (Piráti): Stav lesů a devastace půdy i vodních zdrojů jsou tikající bombou

Nominační zákon, kůrovcová kalamita, změny ve výpočtu platů politiků či například školský zákon, to jsou očekávaná témata pro Piráty v rámci začínající 16. schůze Poslanecké sněmovny PČR. Na dnešní tiskové konferenci k těmto programovým bodům vystoupil pirátský místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal a poslanci Lukáš Bartoň, Radek Holomčík, Lukáš Kolářík a Tomáš Martínek.

V úvodu tiskové konference místopředseda volebního výboru Tomáš Martínek připomněl blížící se hlasování o návrhu nominačního zákona Pirátů: „Nominační zákon je zásadní protikorupční návrh z pera Pirátů. Na minulé schůzi skončila rozprava a nyní jsme těsně před hlasováním. Premiér Andrej Babiš nejprve tento návrh podpořil, poté však otočil a přišel s vlastním návrhem. Ten ovšem vypouští dozorčí rady, které premiér Babiš používá k obsazování vlastních poslanců a vyměnil posty nabídnuté komunistům za podporu vlády.“

Hospodaření ve státních lesích a problém kůrovcové kalamity prezentoval místopředseda Zemědělského výboru Radek Holomčík, který ve Sněmovně inicioval zařazení jednání ke kůrovci: „Stav lesů a devastace půdy i vodních zdrojů jsou tikající bombou. Jsme rádi, že i kolegové z jiných stran pochopili závažnost situace a podpořili náš návrh na zařazení bodu na řádnou schůzi. Bude projednáván v úterý 10. července. V otázkách, které jsem zveřejnil v pátek, jsem se ptal ministerstev zemědělství a životního prostředí, co pro řešení situace udělala, ale i na okolnosti vypovězení těžařských smluv.“

Místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal informoval, že Piráti připravují zavedení nemocenské pro poslance a senátory, návrh na zrušení výjimky ČEZu při zveřejňování smluv a jednodušší zákon o referendech: „Chceme zavést nemocenskou pro poslance a senátory, kteří by při dlouhodobé nemoci pobírali 60 % platu, a tím bychom sjednotili stav se zákoníkem práce. Na program schůze se také budeme snažit zařadit návrh na zrušení výjimek pro ČEZ pro registr smluv. Do třetího čtení jde novela zákona o místních a krajských referendech, která umožní souběžné konání voleb a referend v nižších územních celcích tak, aby oba procesy mohla zajistit stejná volební komise. To zároveň sníží náklady a zvýší účast u referend.“

K novele školského zákona poskytl vyjádření místopředseda školského výboru Lukáš Bartoň: „Chceme zpřístupnit individuální vzdělávání dětem i rodičům. Podle našeho návrhu bude ředitel moci zamítnout tuto formu vzdělávání pouze pokud pro něj nebudou zajištěny podmínky. Také podporujeme existenci dětských skupin, které se starají o menší děti a vyzýváme vládu, aby našla národní zdroje pro jejich financování, protože evropské dotace skončí v roce 2020,“ uvedl Bartoň.

Předseda podvýboru pro IT Lukáš Kolářík poté upozornil na výrazný neúspěch vlády v procesu digitalizace: „Došlo k odložení termínu eNeschopenky, de facto se jedná o zrušení. Dochází i ke zrušení Jednotného informačního systému, který měl sloužit jako společná datová základna pro další agendy, jakou je právě eNeschopenka. Tento systém měl stát vyvázat ze závislosti na jednom dodavateli a ušetřit značné náklady. Proto budeme hlasovat proti odložení i zrušení uvedených systémů.“

Tento profil není využívan. www.tomas-martinek.eu je správný

