Hřib (Piráti): Chceme, aby co nejvíc lidí přijíždělo do Prahy vlakem, ne autem

Na trati začal zkušební provoz první jednotky v ostrém provozu. Do konce letošního roku zamíří na tratě v Praze, ve Středočeském a Ústeckém kraji celkem 22 nových jednotek RegioPanter PID, které navýší kapacitu příměstských elektrických vlaků o 4 950 míst. Tyto jednotky jsou plně klimatizované, bezbariérové a vybavené palubní Wi-Fi sítí.

„Každý den dojíždějí do práce nebo do škol ze Středočeského kraje do Prahy vlakem statisíce lidí. Náš národní dopravce pro ně nabízí stále lepší a komfortnější cestu i díky pořizování nových moderních jednotek, jakými jsou právě RegioPantery. Ty nabízejí vše, co moderní cestující očekává, klimatizací počínaje a možností nabít si mobil nebo tablet konče. Jsem přesvědčen, že tyto novinky přivedou na českou železnici více cestujících,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

„Do obnovy vozidlového parku a do zajištění provozu všech linek ve Středočeském kraji investujeme každý rok několik miliard korun. Nasazení zcela nových Panterů do Kolína a Kralup představuje konkrétní výsledek jednání s dopravci a úsilí zvyšovat kvalitu veřejné dopravy. V tomto smyslu jsme dali slib i našim občanům. Víme, že investice do veřejné dopravy zásadním způsobem zvyšují její atraktivitu pro cestující, a proto v nich budeme pokračovat i nadále. Nové vlaky jsou zároveň atraktivní alternativou k individuálnímu motorismu a pomohou nám uvolnit přetížené silnice ve Středočeském kraji,“ říká Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje, a pokračuje: „Cestující jistě ocení dostatečně velké prostory pro umístění kočárků a jízdních kol anebo bezbariérovou přístupnost.“

„Pro hlavní město je klíčové, aby co nejvíce lidí, kteří sem denně dojíždí, využívalo kolejovou dopravu, což uleví přetíženým pražským silnicím. Zásadní je tedy zvyšovat komfort cestujících v hromadné dopravě a průběžně modernizovat vozový park. Každá taková investice zvyšuje atraktivitu veřejné dopravy pro cestující. Proto chceme v Praze pokračovat v nákupu moderních dopravních prostředků, ale také ve výstavbě nové dopravní infrastruktury, jako jsou nové tramvajové tratě nebo metro D," uvedl 1. náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.?

„RegioPantery budou představovat novou páteř regionální flotily Českých drah. Cestující díky nim zažijí komfort, který byl doposud standardem pouze u dálkových vlaků. Jsem rád, že velké množství těchto moderních vozidel míří na tratě v Praze a ve Středočeském kraji, kde posílí kapacitu elektrických příměstských vlaků. Celkový počet moderních elektrických jednotek CityElefant a RegioPanter v PID tak překročí 90 kusů a cestujícím nabídnou celkem skoro 27 tisíc míst k sezení. Na méně vytížených tratích se v následujících letech mohou cestující těšit i na osvědčené motorové vozy RegioSpider,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a dodává: „Letos uskutečníme největší obnovu regionálních a dálkových vlaků od vzniku Českých drah. Nasadíme do provozu zhruba 440 jednotlivých vozidel. Bez velkého přehánění tak na tuzemských kolejích zažijeme doslova kvalitativní revoluci.“

„V rámci aktuálního zkušebního provozu budou jízdy jednotky 640.234 sloužit především pro seznámení personálu s novou jednotkou přímo v provozu. RegioPantery dle aktuální provozní potřeby obslouží denně až tři páry spojů mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou,“ popisuje zkušební provoz Jakub Goliáš, ředitel Oblastního centra obchodu Střed Českých drah.

„Nové RegioPantery budou od letošního prosince doménou linky S4 z Prahy do Kralup nad Vltavou a dál na sever. Nabídka více míst ve špičkách a zároveň špičkové kvality by mohla přilákat do vlaků další cestující z řad řidičů aut, kteří každý den bojují o místo na dálnici D8 nebo na silnicích z Roztok či Horoměřic do pražských Dejvic. Na rychlé a spolehlivé vlaky také čím dál více navazují regionální autobusy. Například od letošního roku mohou využívat vlaky na této trati i lidé z Velkých Přílep či Úholiček díky nové trase autobusové linky 409," dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.

„Nasazením těchto moderních elektrických jednotek na lince S4 a posléze i na lince R41 do Kutné Hory dojde k podstatnému zvýšení komfortu cestování. Jde pouze o začátek obnovy kolejových vozidel v rámci Středočeského kraje. Věřím, že tato kvalitní vozidla budou atraktivní pro současné i budoucí cestující ve veřejné dopravě,“ říká ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

„Do provozu s cestujícími vstupuje v Praze a Středočeském kraji první RegioPanter, který je základním stavebním kamenem regionální železniční dopravy v České republice. V regionech, jako jsou Praha a střední Čechy, kde převažuje každodenní dojíždění za prací a do škol, je náš cíl jasný: nabídnou lákavou alternativu k cestování automobilem. Výrobou moderních elektrických jednotek chceme inspirovat lidi k tomu, aby více využívali veřejnou dopravu, a tím podpořili udržitelnější způsoby přepravy. A RegioPanteři jsou bezpochyby tím správným řešením pro zapojení do Pražské integrované dopravy. Věřím, že si je cestující oblíbí tak, jako je tomu nejen v ostatních koutech Česka, ale i v zahraničí," řekl Tomáš Ignačák, místopředseda představenstva a President Regionů CZ/SK a Central East ve Škoda Group.

Od prosince 2024 budou nové RegioPantery nasazeny na linku S4 Praha – Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem, kde budou spoje ve špičce v úseku mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou vedeny ve dvojité trakci s kapacitou až 450 míst k sezení a v méně frekventovaném úseku z Kralup nad Vltavou do Ústí nad Labem a zpět bude pokračovat jen jeden RegioPanter. Druhou linkou obsluhovanou novými vlaky bude spojení R 41 Praha – Kolín – Kutná Hora, která v novém konceptu nabídne celodenní rychlé cestování ze všech měst a obcí mezi Poříčany a Kolínem do hlavního města.

Dvacet dva jednotek řady 640.2 RegioPanter pro PID je součástí kontraktu na výrobu celkem 60 vlaků pro České dráhy. Jejich maximální rychlost je 160 km/h, výkon 2 040 kW, hmotnost více než 150 tun a délka 79,4 metrů. Od jednotek pro jiné regiony se středočeské „Pantery“ odlišují v interiéru, kde je na přání objednatele vyšší počet míst 1. třídy. U RegioPanterů PID se nachází na obou koncích vlaku v oddílech za stanovištěm strojvedoucího a nabízejí ve vyšší kategorii dohromady 16 míst k sezení, což je dvojnásobek oproti ostatním jednotkám stejné řady. Celkem pak nabízejí RegioPantery PID 225 míst k sezení.

Výhody a služby na palubě RegioPanterů

moderní světlý a přehledný klimatizovaný interiér s ergonomicky řešenými čalouněnými sedačkami ve 2. a v 1. třídě, pro PID se zvýšenou kapacitou v 1. třídě z 8 na 16 míst k sezení;

bezbariérový nástup s podlahou vozidla ve výši moderních nástupišť bez nutnosti překonávat schody, pro cestující na vozíku jsou vybaveny plošinou pro překlenutí prostoru mezi nástupištěm a podlahou vozu, na zastávkách s nižšími nástupišti usnadňuje nástup dodatečný výsuvný schod;

moderní bezpečné předsuvné dveře ovládané tlačítky, centrálně uzavírané a blokované již před rozjezdem vlaku, navíc pro nevidomé a slabozraké jsou čelní dveře jednotky vybaveny dálkovým ovládáním dveří obsluhované slepeckou vysílačkou a doplněné o akustický majáček, dveře jsou vybaveny varovnou audiovizuální signalizací před zavíráním a mají bezpečnostní prvky proti sevření osob;

prostorné bezbariérové WC přístupné osobám na vozíku s uzavřeným systémem a vybavené sklopným stolem pro přebalování kojenců;

doplňkové služby jako jsou elektrické zásuvky pro napájení přenosné elektroniky, např. mobilní telefony, tablety atp. včetně USB portů, Wi-Fi, sklopné nebo rozkládací stolky podle rozmístění sedaček a zásuvky 230 V pro dobíjení baterií elektrických invalidních vozíků, individuální čtecí lampičky jednotlivých míst;

dostatečné velké prostory pro přepravu osob na invalidním vozíku, umístění kočárků, jízdních kol a dalších velkých zavazadel;

moderní audiovizuální informační systém poskytující informace o jízdě vlaku a zastávkách všem cestujícím včetně nevidomých, slabozrakých nebo neslyšících osob, pro nevidomé a slabozraké jsou uvnitř soupravy k dispozici také informační štítky v Braillově písmu a tlačítky v haptickém provedení.

