Hřib (Piráti): Ministr školství ze STAN hazarduje s budoucností školství, žáků i zaměstnanců

Podle Pirátů je tato změna chaotická a nepřipravená, a požadují, aby se přesun financování odložil až na rok 2026, aby kraje a obce měly dostatek času na přípravu. Uklízečky, kuchařky, školníci a další nepedagogičtí pracovníci pomáhají školám zvládat každodenní provoz, ale jejich budoucnost je nejistá. Od září se má změnit způsob jejich financování – místo škol je budou platit obce a kraje.

Ředitelé se obávají škrtů a ztráty kontroly nad zaměstnanci, zatímco odbory varují před regionálními nerovnostmi a ohrožením kvality vzdělávání. Již nyní se školy často potýkají s tím, že za nízko nastavené tabulkové platy mají problém nepedagogické pracovníky vůbec sehnat. Přesto, že budou platové tabulky a zaručená mzda, letos navýšené o 1 400 korun, závazné i pro obce, které budou nepedagogy od září platit, obávají se tito pracovníci o svou budoucnost. U některých pozic dokonce tabulkové platy nedosahují ani úrovně minimální mzdy. Musí se to doplácet osobním příplatkem nebo dalšími odměnami.

„Ministr Bek ze STAN ignoruje, jak zásadní roli hrají nepedagogičtí pracovníci ve vzdělávacím procesu. Školy potřebují uklizené třídy, kvalitní stravování a odpovídající zázemí a pomůcky. Bez toho se vzdělávání neobejde. Přehodit odpovědnost na obce, které na to nemají peníze a ještě tak narychlo, je nejen nezodpovědné, ale přímo nebezpečné. Pokud budou školy nuceny na těchto pozicích šetřit, doplatí na to především děti. Ministr Bek by měl konečně začít hledat způsob jak tuto situaci vyřešit,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Piráti navrhovali, aby se přesun financování odložil až na rok 2026, aby kraje a obce měly dostatek času na přípravu. Přesun financování nepedagogických pracovníků ve školách na obce a kraje od letošního září je nepřipravený a může vést k finančním nerovnostem mezi jednotlivými zřizovateli škol. Změna se provádí hekticky a krátce před volbami. Odklad změny financování podpořili i hejtmani a prezident.

„Nepedagogičtí pracovníci jsou klíčovou součástí školního prostředí. Bez nich by školy nemohly fungovat. Přesun financování na obce a kraje bez dostatečné přípravy povede k ohrožení kvality vzdělávání a zhoršení podmínek pro žáky i zaměstnance. Stejně tak je naprosto nezodpovědné přehazovat odpovědnost za nákup učebnic a pomůcek do škol nebo zajištění školení učitelů zcela na obce, které zřizují školy. Už dnes jsou obrovským problémem českého školství nerovnosti ve vzdělávání a toto navrhované opatření ty nůžky ještě víc rozevírá. Pro představu, já jsem absolventem třebíčského gymnázia, kde jsem také učil. Tato škola má bezmála 600 žáků, přes 50 učitelů. A když jsem se díval, tak ti dostali loni od ministerstva na nákup všech pomůcek, učebnic a vzdělávání učitelů jen necelých 450 tisíc. A to je na okresní gympl fakt málo,“ upozornil expert Pirátů na školství Jan Břížďala.

