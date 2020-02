Hrnčíř (SPD): Je úplný nesmysl tu lhůtu protahovat

reklama

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych se v krátkosti vyjádřil k daňovému řádu. Já bych chtěl zareagovat na to, co tady bylo tedy řečeno, že daňový řád přirozeně přináší pozitivní věci, například záloha na daňový rozpočet. Tato změna ovšem reaguje na stanovisko Ústavního soudu, kdy jsou nadměrné odpočty zadržovány celé, pokud je sporná jenom část, což je samozřejmě pozitivní.

Samozřejmě snížení úroků z prodlení, pokud zaplatíte později daň. Je dobré, že si můžete změnit i DIČ, pokud jste podnikající fyzická osoba, že už to nemusí být rodné číslo, nicméně ta negativa jednoznačně převažují. My jako hnutí SPD jsme vždycky byli, jsme a budeme na straně slušných a poctivých živnostníků, proto se nám nelíbí, že daňový řád zavádí například daňové kontroly korespondenčně, bez součinnosti s daňovým subjektem. To nepovažujeme za úplně správné.

Špatné je odstranění takzvané liberační, pětidenní lhůty pro pozdní podání daňového přiznání, což si myslím, že je praxe, která tady je už roky a není třeba ji rušit. Může se stát každému, že dojde pozdě faktura, že účetní tomu živnostníkovi zavolá a musí tam něco měnit a to (tvrzení?) daně prostě se podá později. Já si myslím, že to problém žádný není. My jsme na to reagovali pozměňovacím návrhem, že jsme navrhovali alespoň třídenní lhůtu, to znamená, tři pracovní dny. V době elektronických podání si myslím, že to je dostatečné, nicméně rozpočtový výbor nám tento pozměňovací návrh zamítl.

Stejně tak tady již diskutované prodloužení lhůty pro vrácení odpočtu z DPH z 30 na 45 dnů, v neprospěch právě daňových subjektů. Já se skutečně domnívám, že to je opravdu důvod, aby se opticky vylepšily státní finance, aby se vylepšilo hospodaření státního rozpočtu.

A jenom tak pro zajímavost, v tuto chvíli státní rozpočet hospodaří s deficitem zhruba 24 mld. korun, takže si myslím, že to má opticky vylepšit cash flow státu, aby to vypadalo lépe. Já tam opravdu v době elektronických podání, kontrolního hlášení, kde ty kontroly skutečně probíhají počítačově a de facto on-line, tak si myslím, že je úplný nesmysl tu lhůtu protahovat.

Samozřejmě snížení úroků při neoprávněném jednání správce daně, což jsou třeba zajišťovací příkazy a další chyby Finanční správy, kdy stát tedy musel platit úroky 32 % z té zadržené částky, snižuje se to na deset, to je zase v neprospěch daňových subjektů takto postižených. To znamená, tuto novelu daňového řádu prostě podpořit nemůžeme. Děkuji za pozornost.

