Hyťhová (TSS): Přestaňme s těmi invektivami, je to směšné

Tak tady aspoň, vážení přátelé, vážení občané, vidíte, jak to tady vypadá. Tady místo toho, aby tady přišly argumenty, tak mě tady začne paní poslankyně, ačkoliv si jí jinak vážím, urážet, že nejsem lékař. Ano, já nejsem lékař, ale tedy jako podívejte se na ty občany, podívejte se na pohled toho občana, který ty protilátky má. A to, že nejsem lékař, neznamená, že nemohu mít svůj názor. To, že jste lékařka a já jsem učitelka, vůbec neznamená, že já tady nemůžu říct svůj názor. A mimochodem, není to můj názor, je to názor určité části našich občanů, kteří se mě na to ptají a mají právo to vědět.

A to, jestli od toho Rakousko ustoupí nebo neustoupí, to je v tuto chvíli jedno. Každopádně do dnešního dne ty protilátky uznává, a to je ten fakt, který já jsem tady předložila. Takže prosím, místo nějakých urážek jestli jsem nebo nejsem lékař, pojďme se bavit věcně, a to ano, že nejsme lékař a ani tady není většina lékařů, jsme všichni lidi, kteří chtějí, aby se našim občanům žilo dobře. A proto já tady stojím.

To jsem chtěla říct na začátek. Opravdu přestaňme tady s těmi invektivami, jestli jsem se stala v Trikolóře lékařkou. Je to směšné.

Chtěla jsem se zeptat, protože teď bych chtěla reagovat /mám ještě 47 sekund/ na pana ministra, protože vím, že asi tedy nejste úplně způsobilý (Smích v sále.), ale chtěla jsem poukázat na to (Směje se.) - také není lékař mimo jiné, ale chtěla jsem poukázat na to, že jste říkal, že po nějaké době když člověk prodělá covid že vlastně po těch pár měsících může být znovu infekční. Já jsem chtěla upozornit na to, že i očkovaný člověk, a už to je prokázané, těch případů je X, je pozitivních. Já ve svém okolí znám spoustu lidí, kteří mají dvě dávky vakcíny a vážení přátelé, je pozitivní ten člověk. Prostě chytil covid, nevíme kde, nevíme jak, ale chytil ho. Takže tohle, co jste říkal, prostě není argument. Člověk může být pozitivní i po očkování i po prodělání covidu, tak jaký je mezi tím rozdíl?

