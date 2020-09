Hyťhová (Trikolóra): Tohle je taková agitka před krajskými volbami

reklama

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych se chtěla vyjádřit k tomu, co tady již bylo řečeno. Za Trikoloru nesouhlasíme s tím, aby se řešily takto důchody. My navrhujeme koncepční řešení a opravdu mě velmi mrzí, že dneska pouze 10 hlasy - tedy neprošel, zkrátka byl podpořen pouze 10 hlasy náš návrh, kde bychom chtěli, abychom vlastně z daní, které odvádíme měsíčně státu, mohli dát 1 % našim prarodičům, rodičům, zkrátka abychom se i my podíleli na tom, aby naši důchodci, naši občané se měli lépe. Myslím si, že tohle je taková předvolební agitka před krajskými volbami, jak se zalíbit našim důchodcům a našim občanům.

My samozřejmě toto podpoříme. Podpoříme, aby dostali 5000 Kč důchodci, ale musím zopakovat, že je to opravdu výsměch, protože tady neustále posloucháme od paní ministryně, od celé vlády, že bude důchodová reforma. Já už jsem tady tři roky, za ty tři roky jsem to poslouchala už tolikrát, žádná důchodová reforma nebyla a nevím, jestli vůbec do konce volebního období bude. U vlády jste, paní ministryně, již 7 let a do dnešního dne jste žádnou důchodovou reformu nepředložili.

Doufám, že naši občané a naši důchodci bedlivě poslouchají tuhle debatu a budou vnímat, že toto opravdu není krok dopředu, protože dát 5000 Kč příspěvek si myslím, že opravdu to našim důchodcům nevytrhne trn z paty a nijak jim to jejich situaci nezlepší. Takže za Trikoloru podpoříme, ale považujeme to za absolutně nekoncepční a věřím, že do budoucna Poslanecká sněmovna podpoří náš návrh, jak jsem tady zmiňovala, s tím jedním procentem.

