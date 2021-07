Jakob (TOP 09): Vám nejde o seniory, vám jde pouze o jejich hlasy

reklama

Děkuji, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, na úvod bych chtěl zdůraznit, že upřímně přeji všem seniorům co nejvyšší důchody, které si ovšem můžeme dovolit.

Je neuvěřitelné, jak paní ministryně zejména v předchozích čteních, ale částečně i dnes dojímá sama sebe svým urputným zápasem za vše podle ní dobré a správné na světě, a je to právě ona a vláda, které je členkou, která způsobila, že si navyšování důchodů bohužel dovolit nemůžeme. Chtěl bych nicméně ocenit některé pozměňovací návrhy, které vedou ke spravedlivějšímu systému. Ať už je to podpora matek, rodičů, nebo zvýšení důchodů u tzv. starodůchodců. Ale je to zejména snížení vysokých důchodů nomenklaturních kádrů a předlistopadových papalášů.

Samotný návrh i řada dalších pozměňovacích návrhů jsou ale mimořádně nezodpovědné. Jsou nezodpovědné rozpočtově, jsou krátkozraké a jsou nezodpovědné k budoucnosti. Chápu, je před volbami a populismus tady stříká téměř ze všech koutů tohoto sálu. Přiznejte si, vám nejde o seniory, vám jde pouze o jejich hlasy.

Já tady, jak je mým dobrým zvykem, mám graf. Už ho tady ukazuji poněkolikáté. Jedná se o graf podílu dluhu sektoru veřejných institucí na HDP. Zdrojem je Národní rozpočtová rada. Paní ministryně financí ten graf nepochybně zná dobře. Ale já vás tím grafem tady budu strašit do té doby, dokud si uvědomíte, že to opravdu není legrace, že naši zemi vedete do ekonomické katastrofy. Dluhové brzdy dosáhneme za tři roky. Za patnáct let dosáhneme 100 % zadlužení.

To opravdu není sranda. Státní dluh je letos plánován na 500 miliard, příští rok na 390, další rok 370 a v roce 2024 dalších 340 miliard. Ve skutečnosti to ale bude ještě výrazně více - podle toho, jaké navýšení důchodů schválíte. Ve skutečnosti to letos bude přes 500 miliard a v příštích třech letech podle vašeho plánu každý rok bohužel více než 400 miliard korun.

Padá tady v diskusi v předchozích čteních argument, že na důchody bude vždy. Nenechte se mýlit, nebude. V roce 2035 se důchodový systém zhroutí, v roce 2050 na důchody nebude vůbec. Prosím, zamyslete se. Vezměte rozum do hrsti a nemyslete jen na počet hlasů v podzimních volbách. Tady jde přece o víc. Jsem pro spravedlivé a co nejvyšší důchody, a to nejen příští rok, ale i za 10, 20, 30 či 50 let. Mnozí sice rozhodnete o zvýšení důchodů o 300 korun nad standardní valorizaci, která by měla znamenat navýšení o 450 korun, mnozí byste chtěli tuto částku navýšit ještě víc. Uvědomte si ale, že tím zároveň zadlužíte naši zemi příští čtyři roky minimálně o 45 miliard, za příštích 20 let to bude přes 250 miliard, ale podle toho, co schválíte, to bude možná ještě mnohem více. Svým hlasováním vlastně způsobíte, že důchody za 5, 10 nebo 20 let budou v reálné hodnotě nižší než doposud.

Jan Jakob TOP 09



Nejenže kvůli současnému populismu snížíte reálné důchody v budoucnosti, ale zároveň dáváte další tvrdou ránu ztracené generaci, kterou tady tato vláda trestuhodně vytvořila. Děti, které nyní chodí do základních, a zejména středních škol, jste poznamenali na desítky let dopředu. Nedokázali jste jim zabezpečit patřičný přístup ke vzdělání, zavřeli jste je doma, narušili jste jejich sociální kontakty a způsobili řadu psychických komplikací. A jako bonus, až se s tím po letech vyrovnají, až budou dospělí, budou právě oni oporou naší společnosti, silou našeho rozvoje a motorem ekonomiky, tak v tu chvíli na ně dopadnou důsledky vaší současné nezodpovědné, populistické politiky, ekonomika se zadrhne a budou to právě oni, kteří se s tím budou muset vyrovnat a budou těžce splácet vaše dluhy. Já vám za ně srdečně děkuji. Je to naprosto nehorázné.

Důrazně proto před vaší nezodpovědností varuji. To, v jak špatné ekonomické situaci naše země je, nelze svést na opozici, nelze to svést na Jakoba nebo na Kalouska, a dokonce se nejde vymluvit ani na covid, opravdu ne. Může za to výhradně tato populistická vláda ANO, ČSSD a KSČM. Moc rád bych hlasoval pro co nejvyšší zvýšení důchodů, ale kvůli tomu, kam tato vláda naši zemi dovedla, bohužel nemohu. Svědomí a zodpovědnost k současným i budoucím důchodcům a k příštím generacím mi to nedovolí. Mám velkou obavu, že na má slova ohledně neblahého hospodářského vývoje v dlouhodobém horizontu dojde, ale vám je to úplně jedno. Jen si chcete populisticky koupit hlasy v podzimních volbách a to se mi nebetyčně příčí. Děkuji za pozornost.

