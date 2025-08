Kdo ještě nebyl u soudu s prosíkem o oddlužení, jako by snad ani nebyl opravdovým občanem této země. Podle posledních údajů bylo v první polovině roku 8249 osobních bankrotů – bravo, překonali jsme i loňské skóre! Ještě pár měsíců a budeme si moct otevřít nový burzovní index: PX-Bankrot.

A co na to předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (MPA)? Inu, podle neoficiálních, ale velmi uvěřitelných doporučení radí následující: vezměte si dva svetry. Jeden na zimu, druhý na léto – protože úsporná opatření neznají sezónu. A pokud vás trápí inflace, hypotéka nebo exekuce? Nezapomeňte: za všechno může Putin nebo Babiš. Hlavně se nezajímejte o domácí politiku, bankovní sektor nebo daňový systém. To by bylo příliš... nekomfortní.

Analytici nám sdělují, že sice rostou mzdy, ale zároveň i nesplácené úvěry. Jaká to náhoda! Lidé chtějí víc utrácet, protože si pletou zvýšení platu o 500 Kč s ekonomickým zázrakem. Následky? Bankrot, samozřejmě. Ale nebojte, stát je připraven – ne tedy pomoci, ale statisticky to zanalyzovat. Případně pod vedením osvětového vůdce Petra Fialy data „lehce“ upravit, tak aby to ladilo oku.

Největší hit sezóny? Ústecký kraj. 30 bankrotů na 10 tisíc obyvatel. Gratulujeme k neoficiálnímu titulu „Kraj osobního krachu“. Na druhém místě Moravskoslezský kraj – tam zřejmě svetry nezabraly, nebo snad chyběl ten plakát Putina k obviňování. Na chvostu se drží Zlínsko – zřejmě tam lidé ještě nezjistili, že bankrot je nová norma.

A co Praha? Tam se sice bankrotů přibylo nejvíc, ale stále je to „luxusní kolaps“ – s výhledem na Hrad a hypotékou od banky, která vás miluje... až do chvíle, kdy nezaplatíte.

Takže přátelé, pokud zvažujete osobní bankrot, neváhejte. Máme rekordní sezónu, přidejte se! A nezapomeňte si přibalit dva svetry, důvodný strach z Ruska, a hlavně – věrnou víru, že to někdo jiný způsobil.

MPA vám přeje šťastný pád – a nezapomeňte: v krizi jsme všichni SPOLU. Jen někdo dřív a někdo hloubš. STAČILO!

