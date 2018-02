Jarošová (SPD): Mediální lynč proti hnutí nabírá na obrátkách

Přání starých struktur se nenaplnilo a jejich naděje na zvrácení výsledků Parlamentních voleb skrze nově zvoleného prezidenta, který by obešel hnutí ANO při předání pověření k sestavování vlády, je pryč.

Kalousek a spol. skřípe zuby a jemu naklonění novináři vytáhli své zbraně zpět do palebných pozic. SPD se začala ostřelovat municí tvořenou lží a polopravdou. Poslední „aférou“ je případ tábora v Letech u Písku a spor o to, zda se jednalo o „koncentrák“ nebo pracovní tábor a jaké podmínky v něm panovaly.

Je s podivem, že se tak stává poté, co SPD kritizovala výši kompenzace za vykoupení vepřína, jejíž cena je dle mnohých nepřiměřená. Není jistě náhodou, že v čele politických sil požadujících dokonce odvolání Tomia Okamury z postu místopředsedy poslanecké sněmovny, je KDU-ČSL.

Monika Jarošová SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A právě ministr za tuto stranu, Daniel Herman, výše uvedenou dohodu realizoval a podepsal.Další „aférou“, která pokud by nebyla k pláči, musela by rozhodně vyvolat smích je ta, kdy „Seznam.cz“ napadl našeho poslance Radka Kotena za to, že nechává „vydělávat svého kamaráda“ z hnutí a to tím, že si dovolil pronajmout kancelář v jeho nemovitosti. Co na tom, že se tato nemovitost nachází v centru Jihlavy a tedy na nejlepším možném místě. Co na tom, že se tak děje v souladu s pravidly a zcela transparentně…To vlastně nikoho ze Seznamu evidentně nezajímá! Pokud budu vycházet z logiky uvažování těchto „novinářů“, pak by si příbuzný nesměl kupovat maso u kamaráda řezníka, nesměl by vám dům stavět přítel zedník a vaše dítě byste nesměli zapsat do školy, ve které řediteluje známý vašeho manžela. Co kdyby mu zde nadržovali? Je přece zcela logické, že pokud vyžadujete službu, dáte přednost osobám, které znáte a u kterých máte jistotu bezproblémového plnění smluvních podmínek. Jak se však zdá, to evidentně některé „novináře“ vůbec nezajímá…Cílem je dotyčného pošpinit a tak je každý prostředek dobrý!

Hnutí SPD sílí a to nedává mnohým spát. Je pravděpodobné, že bude prosazen zákon o obecném referendu a tak může dojít k hlasování o našem setrvání v EU. Toto vše ohrožuje zaběhlý mnohaletý chod, kdy si tradiční politické strany rozparcelovaly náš politický rybník a každý si z něho bral, jak se mu zlíbilo. Jediným omezením bylo nemlaskat v korytě politické „konkurence“. To ale ošetřily vzájemné dohody a tak byli spokojeni všichni! To se však vstupem SPD na naši politickou scénu radikálně změnilo a léta budované stavby se začaly hroutit. A tak je zcela pochopitelné, že ohrožené síly udělají vše proto zničit každého, kdo s nimi nechce táhnout za jeden provaz. Vedle pana prezidenta je to především hnutí SPD. Musíme tedy počítat s tím, že tyto útoky nepřestanou a budou naopak ještě sílit. Na naší straně však stojí důvěra našich voličů a plnění našeho programu. A za sebe a poslance SPD můžu slíbit, že v našem úsilí nepolevíme. A to i navzdory všem nepřátelům a „rádoby novinářům“, kteří se na jedné straně nazývají strážci demokracie, aby se na té druhé všemi prostředky pokusili výsledek demokratické volby zvrátit.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Vích (SPD): Strašení důsledky Czexitu "experty" postrádá argumenty Levová (SPD): Pracovní tábor Lety Rozvoral (SPD): Strašení extremismem – chabý argument politické konkurence a mainstreamu Okamura (SPD): Začíná přirozený odpor k nadnárodnímu řízení naší země

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV