Jiránek (Piráti): Semafory u jednosměnných zúžení musel vymyslet démon

Uaaa, semafory u jednosměnných zúžení, rekonstrukcí silnic. To musel vymyslet démon...

Sejdou se tři démoni pekelní, a jak prý pokročili v získávání duší pro peklo. První tradiční démon se chlubí, že knězi zasel myšlenku zneužití daru věřících k sázení a že do 5 let propadne peklu. Druhý tradiční démon podsunul jeptišce hříšnou myšlenku na muže a do 10 let je pekla. Třetí moderní démon jménem Crowley nadšeně vysvětluje, že na hodinu rozbil telefonní centrály v Londýně, že super úspěch. První dva nechápou, kde je v tom nějaký úspěch pro peklo. Crowley se jim marně snaží vysvětlit, že stovky tisíc lidí, kteří se nemohli dovolat, byly kvůli tomu v rozčilení zlí na své děti, partnery, kolegy a že se tak v Londýně zase o trochu celkově zvýšila hladina zla... A pak toho raději nechá, protože tradiční démoni, kteří jdou po jednotlivcích, stejně nechápou (z knihy Dobrá znamení od Terryho Pratchetta). Tak úplně stejný pocit, že vyvolávají každý den naštvanost stovek tisíc lidí u nás, mám u těch semaforů.

To fakt nejdou nastavit nějak lidský, logicky rozumně? Když to řídí ve špičkách dva lidi, tak to většinou zvládnou velmi dobře, že ani jedna strana moc nečeká. Ale dejte tam semafor a při trochu zvýšeném provozu máte hned jistotu, že minimálně na jedné straně bude kolona.

Teď jsem zažil dva extra vypečené u Jaroměře. Neděle odpoledne, zcela logicky, jako každý víkend, se z hor vrací nápor lidí. Stejně jako tam v pátek odpoledne jedou. První před Jaroměří v Heřmanicích, z hor kolona skoro kilometr až na rovinku ke Kuksu. Proti skoro nic. Další za Jaroměří na Hradec už od jara opravovány most. Opět od Jaroměře kolona, čekal jsem tři zelený, proti nám od Hradce tak akorát na jednu zelenou všichni, co přijeli. Ach jo.

Vůbec nejhorší jsou ty krátké, kdy na sebe naproti vidíte. Určitě je znáte. Skočí červená, poslední auto z vaší strany projede kolem toho prvního na druhé straně za 6 sekund, ale semafor ještě půl minuty čeká, než pustí druhou stranu. Za vámi kolona jako kráva, ale půl minuty při každé změně směru nemůže nikdo jet. Asi kdyby náhodou potřeboval projet povoz s koňmi, nebo nevím... Když tam pak takto stojím a říkám si, kdo to mohl proboha tak blbě nastavit, tak si to vysvětluju, že to musel těm silničářům vždy přenastavit ten démon. Že to vědomě tak blbě snad nikdo trochu uvažující nastavit nemůže.

Máte s tím někdo zkušenosti? Vždyť se chystají 5G sítě, autonomní auta, která budou jezdit sama, vlaky jezdí 500 za hodinu, plánujeme raketu na Mars, roboti nahrazují v práci miliony lidí... To fakt neexistují trochu chytré semafory, které mají nějaká čidla, senzory, počítadla aut či něco, co by je udělalo trochu méně dementní? Něco, co by dokázalo reagovat na zvýšení provozu z jedné ze stran a pouštělo hned po projetí posledního auta? Svoje naštvání dokážu rychle filtrovat, ale to stálé zvyšování hladiny naštvanosti všech okolo mi vadí...

Uff, musel jsem se na pumpě vypsat a ulevit si.

Ing. Martin Jiránek Piráti



