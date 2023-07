Jiří Kobza: Svoboda je, nebo není. Pak je nesvoboda

reklama

Kromě toho, že zavádí dosud nevídané prostory pro realizaci kdejakých LGBT výmyslů (a čím ujetější, tím lepší), tak také zavádí centrální europoidní „neziskový“ cenzurní úřad GREVIO, který bude vybaven řadou pravomocí a imunit více než kdejaký prezident, jak vymáhat to, k čemu se, často jen z hlouposti či neschopnosti a lenosti celou tu úmluvu číst, zástupci jednotlivých zemí zavázali. Jde tedy o další nedemokratické utužení centrální kontroly nad evropským občanstvem a tudíž zúžení jeho zejména těch základních a konzervativních svobod.

Při slově svoboda si nemohu nepřipomenout slavné kázání Mons. Petra Piťhy, které před pěti lety vyvolalo v našich pravdoláskařsko-eurounijně-liberalistických kruzích velký rozruch. Za těch pět let se v zásadních věcech nic nezměnilo, a když, tak leda k horšímu. Dovolte mi tedy, abych na tomto místě ocitoval aspoň pár zásadních myšlenek bývalého ministra školství a slovutného duchovního. Kdyby byl svět dokonalý a spravedlivý, už by tento muž měl Nobelovu cenu míru. Takto má spíše trnovou korunu nasazovanou mu průběžně našimi moralisty typu pátera Halíka. Tomu však je škoda věnovat jediné slovo. Čtěme si tedy raději slova P. Piťhy. A nezapomínejme na ně.

Pozn. JK.: Začátek textu úmluvy vypadá na první pohled poměrně nevinně, druhá část ale její význam úplně převrací (v druhé části textu samotné smlouvy je uvedeno mnoho naprosto nepřijatelných věcí, od zavedení termínu „gender“ do českého právního řádu přes povinnost českého státu financovat indoktrinační kampaň prováděnou neziskovými organizacemi na podporu Úmluvy v úřadech veřejné správy, školách, sportovních, kulturních a volnočasových zařízeních a v médiích, po prolomení lékařské a advokátní mlčenlivosti, pozn. aut.).

Pokračuje citace: „Všechno nebezpečné a nepřijatelné je dokonale popsáno teprve v důvodové zprávě, která je tak rozsáhlá, že ji běžný člověk a patrně i dost poslanců nebude ochotno číst. Pro plné pochopení Úmluvy je dále třeba znát texty řady předchozích, již platných dokumentů, na které se odkazuje. Je rovněž třeba ji číst v kontextu dalších proklamací a výroků jejích protagonistů. Protože nemám přednášku na právnické fakultě, ale kázání v katedrále, nebudu to rozvíjet.“

Další nebezpečí vidím v tom, že Úmluva pojednává o určitém rozšíření práv a svobod a nám úplně uniká, že svoboda není sumou dílčích svobod a svobodiček, protože je celistvá, jediná a nedělitelná. Má povahu moře, které není součtem kapek stejně jako déšť. Svoboda buďto je, a pak z ní všechny ostatní přirozeně vyplývají, anebo není a je nesvoboda. A tuto nesvobodu máme podle Istanbulské úmluvy uzákonit ve jménu mocné nátlakové skupiny genderistů a homosexualistů. Zdůrazňuji homosexualistů nikoli homosexuálů, z nichž mnozí s názory agresivních homosexualistů nesouhlasí.

Dokonale zvrácené zákony, které se u nás touto úmluvou mají zavést a v několika zemích již byly zavedeny, jsou namířeny proti tradiční rodině, tj.: otec–muž, matka– žena, děti, tedy děvčata nebo chlapci, a prarodiče, vždy muž a žena.

Navržené zákony a jejich protagonisté převzali ideologii marxismu a nacismu. Jsou to neomarxisté, o čemž se mluví, a neonacisté, o čemž se cudně mlčí. Navrhované zákony jsou ze své podstaty nedemokratické. Jsou diktátorské. Diktatury se vždy potřebovaly zbavit rodiny, která přes jakoukoli dílčí domácí autoritu je demokratickou jednotkou, je nositelem a zdrojem demokracie a zároveň i pravé vazebnosti společnosti.

Že existovaly a existují špatné rodiny, všichni víme. Na principu to nemění nic. Na úvod připomenu jednu větu z dnešního Evangelia: Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo by však svůj život pro mne ztratil, nalezne ho, a přistoupím k částečnému výčtu toho, co by nás po zavedení tohoto nového zákonodárství čekalo. Je mi to líto, protože to bude znít jako zatloukání hřebíků do rakve nebo bušení na bránu neštěstí.

• Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž.

• Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění.

• Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno.

• O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moct dát ani jméno.

• Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně-výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru.

• Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat.

• Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí.

Co říci na závěr.

Je starou zkušeností, že obrana ohrožených svobodných lidí je snazší a efektivnější, než vzpoury otroků a vězňů. Co by dělal patron naší země svatý Václav, říkat nemusím, ale musím říct, že naše naděje je v tom, že se postavíme za něj a budeme zpívat opravdověji a poctivě chorál: "Nedej zahynouti nám ni budoucím."

