Jiří Kobza: VEMENO – další selhání vládní koalice

Ano, to je ta legislativní úprava, podle níž se mají nejen zvýšit nominálně tzv. koncesionářské poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas, ale mají se nově též zavádět poměrně drakonické poplatky pro firmy, a nadto se mají zpoplatnit už nejen televizory, ale také počítače, tablety či mobilní telefony, protože na těch všech lze sledovat naši slavnou veřejnoprávní mediální produkci.

Je tu však ještě jedna pikanterie: návrh zákona řečeného VEMENO spatřil světlo světa už loni zjara. V květnu 2024 jej prezentoval ministr kultury Baxa spolu s řediteli obou veřejnoprávních médií. Od té doby se děje jakási dosti nedůstojná přetahovaná. Koalice si je jista, že se svou dnes čtyřčlennou, tehdy ještě osmičlennou, převahou ve Sněmovně by mohla zákon protlačit za pár týdnů. A ejhle, uplynul skoro rok, a zákon, byť nerozumný, stále ještě není. Přitom za to nenese ani nejmenší vinu opozice. Pravda, oba subjekty, ANO a SPD, se v zásadě shodují, že VEMENO je útokem na základní parametry svobodné ekonomiky, o níž se už ani naši slovutní liberálové neodvažují říci „tržní“. Nicméně početní síla opozice nedokáže přijetí tohoto zákona zvrátit. Snad změnit, ale to až po volbách. Nicméně to však nevysvětluje otálení samotné vládní koalice s přijetím VEMENA, ty nekonečné měsíce jalových řečí nic nevysvětlujících, jen ideologizujících téma, které z podstaty nemělo být politické, natož ideologické, nýbrž právě a pouze ekonomické.

Přitom byla to právě tato koalice, která si prosadila dnešního ředitele ČT Jana Součka, který nastupoval s programem lícujícím s obsahem VEMENA, zejména v oblasti oněch zvýšených finančních nároků. Dá se tedy předpokládat, že by taková koalice, která si vybrala tohoto ředitele, měla mít aspoň tu trochu loajality a ten zákon, opakuji: špatný, schválit. Protože tyto odklady samozřejmě narušují i chod oněch médií. Nedokážou plánovat své aktivity a penězotoky, jsou paralyzované, což nahrává ještě víc jejich (často oprávněným) kritikům. Už sama slušnost by měla koaličníkům velet, aby se chovali trochu lépe a férověji. Když už to nedokážou vůči poplatníkům, tak aspoň vůči jednomu manažerovi. Jenže to je právě ono: příběh VEMENA je příběhem neschopnosti, nezpůsobilosti, diletantismu a navíc nesourodosti dnešní vládní skvadry. Vzpomeňme si třeba jen na to VEMENO, až půjdeme na podzim k volbám.

Mgr. Jiří Kobza SPD



