Johnová (Praha sobě): Chceme umožnit lidem důstojný odchod z tohoto světa

Pražská záchranka (ZZS HMP) bude nově zajišťovat pacientům v metropoli mobilní paliativní péči. Ta bude spočívat ve zřízení speciálního týmu, který by v případě komplikací u lidí, kteří jsou v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění, zajišťoval primárně akutní péči přímo v místě bydliště a nepřevážel je na základě tísňového volání do zdravotnických zařízení.

V některých případech totiž nemá akutní hospitalizace pro pacienty žádný prospěch, naopak transport a změna prostředí mohou snížit jejich komfort. Pacientům přitom často zbývají poslední dny, či dokonce hodiny života. Cílem týmu bude poskytnout adekvátní péči pacientovi v jeho domácím prostředí, případně jej transportovat do specializovaných pracovišť tak, aby cesta byla co nejkratší a co nejméně stresující.

Hlavní město ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy zajistí poskytování mobilní specializované paliativní péče na území metropole. Smyslem tohoto týmu je zlepšení péče o pacienty ve finálním stadiu nevyléčitelného onemocnění po tísňovém volání na linku 155. Cílem je poskytnutí specializované paliativní péče v souladu s přáním pacienta a snížení počtu hospitalizací ve zdravotnických zařízeních, které již pacientovi nepřináší žádný benefit.

„Osmdesát procent lidí si přeje poslední chvíle svého života strávit doma se svými blízkými, ale jen dvaceti procentům lidí se to vyplní. Spuštěním nové služby mobilní paliativní péče prostřednictvím pražské záchranky chceme tento nepoměr zvrátit a umožnit lidem důstojný odchod z tohoto světa, bez zbytečného stresu i pro jejich rodiny,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví.

Mobilní paliativní tým by vyjížděl k těmto pacientům a snažil se jim zajistit co nejlepší péči přímo v místě bydliště, aniž by je musel transportovat do nemocničních zařízení. V určitých případech už totiž hospitalizace nemá z medicínského hlediska pro pacienta přínos a změna prostředí sníží jeho životní komfort.

„Při naší práci se setkáváme i s pacienty, jejichž nemoci a zdravotní stav současná medicína už vyléčit nedokáže a z akutní hospitalizace nemají prospěch. Zřízení mobilního paliativního týmu přispěje k tomu, aby tito lidé poslední chvíle života strávili důstojně, bez bolesti a s co nejmenšími komplikacemi, ideálně v rodinném kruhu, bude-li si to pacient přát,“ popisuje Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

Pražská záchranka bude službu zajišťovat tak, že operátor zdravotnického operačního střediska tísňové linky 155 identifikuje pomocí tří cílených okruhů otázek pacienta jako „paliativně relevantního“. K němu by byl následně vyslán paliativní tým s lékařem urgentní a paliativní medicíny, který by na základě vyšetření na místě, prostudování dostupné zdravotnické dokumentace a potvrzení, že je pacient skutečně paliativně relevantní, maximálně usiloval o stabilizaci pacienta v domácím prostředí. Stanovil by příslušnou medikaci, poskytl by pacientovi i blízkým potřebné informace a zajistil by návaznou péči s některým z poskytovatelů hospicové péče. Ti by poskytli v případě potřeby pacientům lůžko ve svých zařízeních, nebo za pacienty docházeli domů.

V rámci sedmi týdnů pilotního ověřování vyhodnotili dispečeři ZZS HMP při příjmu tísňových výzev 69 pacientů jako paliativně relevantních. Po vyšetření a ošetření bylo 31 pacientů převezeno k hospitalizaci, 32 pacientů bylo po ošetření ponecháno doma v péči poučené rodiny a šest pacientů zemřelo v domácím prostředí již při poskytování přednemocniční neodkladné péče.

„K paliativním pacientům vyjíždí záchranná služba v poslední fázi jejich života opakovaně. Když naše paliativní týmy nebo výjezdové skupiny poskytnou těmto pacientům náležitou péči, mohou docílit toho, že k nim už záchranná služba znovu nepojede a zároveň budou mít pacienti potřebný komfort a medikaci, například pro tlumení bolesti,“ doplňuje Marek Brožek, který bude sloužit jako jeden z lékařů nového paliativního týmu.

V případě transportu pacienta do zdravotnického zařízení bude tým směřovat nemocného do spolupracující fakultní nemocnice s paliativním týmem. Na místě by pak zařízení zajistilo péči pacientovi přímo na paliativním oddělení s co nejkratším transportem tak, aby bylo pro něj nové prostředí co nejméně stresující a předešlo se tak případným komplikacím. Předpokladem je, že by zřízení týmu stálo hlavní město 5,3 až 6 milionů korun ročně.

