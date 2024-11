Juchelka (ANO): Člověk se z toho díky vládní koalici absolutně vytratil

Děkuju, pane místopředsedo. Já budu, vaším prostřednictvím, mluvit k panu poslanci Jakobovi.

Víte, mě strašně fascinuje, když vy tady vždycky se oháníte těmi termíny, jako třeba důstojný důchod. Ale ten důstojný důchod musí mít nějaký exaktní základ. Tak mi tady řekněte prosím, pane Jakobe, co to pro vás ten exaktní důchod je? Kolik to je? K čemu to je? Je to asi pravděpodobně nějaká částka? A kolik teda ten důstojný důchod podle vás je, aby byl takhle zachován?

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 89% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 4238 lidí

My vidíme prostě u všech tady těchto faktických poznámek, i u všech dalších vystoupení, a jenom říkám, že z 45 poslanců tam myslím si, že není v tuto chvíli ani jediný z vládních lavic, kdo by obhajoval tady tento návrh kromě pana ministra, který to má v popisu práce. A že se prostě stal z člověka to číslo v excelovské tabulce.

Tady prostě pořád mluvíme o tom, že třeba pozměňovací návrh pana Jakoba vytrhne ten rozpočet tak, že prostě budeme mít udržitelnější důchodový systém pro všechny budoucí generace, aby měly důstojný důchod. Neřekne ani, co to znamená udržitelný, neřekne ani, co to znamená důstojný důchod, jenom prostě počítá ta jednotlivá čísla v té excelovské tabulce a je mu jedno, jestli lidé budou odcházet v 67 letech jako zdravotní sestry do důchodu, nebo ne.

Prostě ten člověk se z toho absolutně díky vládní koalici vytratil. A pojďme ho tam vrátit zpátky a pojďte tady obhájit, pane Jakobe, že v 67 letech může díky vašemu pozměňovacímu návrhu nějaký člověk v nějaké profesi pracovat právě díky té své náročnosti. Toto vy totiž navrhujete.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky