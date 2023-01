Juchelka (ANO): Sama jste šířila dezinformace, paní poslankyně

reklama

Moc děkuji. Jenom ke ctěné, které si velmi vážím, paní místopředsedkyni Richterové. Paní místopředsedkyně. Vy v médiích používáte vždycky ty informace, které se nějakým způsobem posunou. V tuto chvíli čelíte občanskoprávní žalobě jedné z organizací, o které jste šířila lež a dezinformaci na CNN Prima News - prokazatelnou. Neověřila jste si to. Stejně to tak udělala paní ministryně Langšádlová, která se za to omluvila, protože měla tu výšku a ten nadhled a omluvila se za to, že to dezinformace byla. A vy jste tady toto šířila, to je první věc.

Druhá konkrétní věc. Vy sama jste šířila na svém Twitteru dezinformaci o tom, zdali se bude wind fall tax platit nebo neplatit za rok 2022, a pražská burza se zhoupla o 31 miliard korun. Vy jako jeden z nejvyšších ústavních činitelů jste tady tento Twitter nebo tento tweet prostě a jednoduše použila bez jakéhokoliv rozmyslu, bez jakéhokoliv, bych řekl, nadhledu a úcty k nějakým informacím jako takovým. Prostě a jednoduše jste udělala zmatek na pár hodin na pražské burze. Takže pokud tady vy nějakým způsobem adorujete za to, abychom mluvili vždycky pravdu a abychom nelhali, abychom ty informace neposouvali, tak bych byl moc rád a opravdu si vás vážím, abyste nedělala to samé a nenaskakovala vždycky na to, co někde uslyšíte a přeposíláte to. Víte proč? Protože jste opravdu váženou místopředsedkyní vážené Poslanecké sněmovny a nesluší se to. Nejste jedna z dezinformátorek, tak, prosím vás, jim nenaskakujte a nebuďte jí.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Juchelka (ANO): Proč s novelou o Radě ČT nepočkáte až na velkou novelu o celé ČT? Juchelka (ANO): Panu ministrovi docházejí argumenty Juchelka (ANO): Každý má právo kontrolovat média veřejné služby Juchelka (ANO): Cílem je, aby generální ředitel měl to správné jméno

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama