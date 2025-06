Juchelka (ANO): V tuto chvíli je to kauza celé koalice SPOLU

Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážení kolegové, vážené kolegyně, vážení občané z veřejnosti,

já jenom úplně na úvod mám takovou poznámečku. Mě fascinuje, jakým způsobem Piráti poněkud zapomněli, že byli 3,5 roku ve vládě, a najednou tady vystupují, a přitom 3,5 roku tady této vládní koalici svítili a drželi štangli a dělali všechno to, co tato vládní koalice chtěla. A pro svou neschopnost nakonec byli z této vlády vyhozeni. A v tuto chvíli po 3,5 letech se chovají jako opozice. Přitom tam pořád ještě mají jednoho člověka, kterého tam vyslali, je to Jan Lipavský, který v tuto chvíli podle mě nadále, doufáme tedy, tam ty hodnoty konzistentní, transparentní těch Pirátů nese v té vládě, protože jinak bychom museli nazvat, že je oportunistou, což asi určitě nechceme, protože v tuto chvíli samozřejmě hájí barvy té slušné a hodnotové politiky ODS.

Já se vrátím trochu zpátky do roku 2013, kde trio Pavel Blažek, Zbyněk Stanjura a Petr Fiala byli ve vládě Petra Nečase. Víme, jak nevalně tato vláda skončila. Pan premiér tam byl jako ministr školství, Zbyněk Stanjura tenkrát ještě více rozuměl dopravě než financím a Pavel Blažek tam byl ministr spravedlnosti.

V roce 2014 říká pan Petr Fiala: "Občanská demokratická strana je dnes ve velmi složité situaci, kdy je ohrožena její pozice v českém politickém systému. Toto ohrožení nás ale nesmí ochromit, musíme ho spíš vzít jako šanci pro nový začátek. Chci tím ukázat, že jsem přesvědčen o budoucnosti ODS a že jsem připraven se na její cestě aktivně podílet." To říká v roce 2014.

No a po 11 letech v roce 2025 tady máme opět to trio Blažek, Stanjura, Fiala uprostřed největší aféry, kterou si dovolím říct, že je v novodobých dějinách České republiky, protože se tam perou špinavé peníze přes stát. Je to kauza nejen ODS, v tuto chvíli je to kauza celé koalice SPOLU. Ano, jedná se o státem praní špinavých peněz. Nyní už je to více než očividné.

A co na to premiér? Tak ten si dovoluje zneužívat bezpečnostní složky České republiky. Petr Fiala totiž chce celou tady tuto kauzu jenom cinknout. Svolal Bezpečnostní radu státu. Bezpečnostní radu státu tato vláda zneužila a slouží této vládě jako fíkový list.

Proč nebyla svolána, když se připravovala smlouva ministerskými úředníky? Mělo se to okamžitě řešit, protože do nejvyšších pater politiky skrze darknet vstoupil organizovaný zločin toho nejvyššího kalibru, obchod s drogami, zbraněmi, dětskou pornografií. Nebo proč nebyla svolána, když bylo jasné, že se otevřela bitcoinová peněženka a ty bitcoiny byly převedeny? Všude přece začala svítit červená, která křičela - pozor, to jsou peníze organizovaného zločinu z temné stránky internetu. Proč premiér nesvolal Bezpečnostní radu státu, když stát prodával bitcoiny dále, aby získal tu miliardu? Kde byly bezpečnostní složky? Kde byla BIS? Kde byl její šéf Koudelka? Měl nějakou tiskovku? No, já jsem si nevšiml. Ministr financí Zbyněk Stanjura byl kde? Jak to, že neupozornil, když o tom věděl, pana ministra Blažka a bezpečnostní složky? Jak to, že to nechal šéf státní kasy dojít tak daleko, že se z České republiky stal bitcoinový překupník a čistič peněz zločincům obchodujícím přes darknet.

Premiér tedy svolal bezpečnostní radu státu po všech těch škodách? Vždyť se o to v tuto chvíli zajímá FBI. Jediné vysvětlení je, že Bezpečnostní radu státu používá premiér jako fíkový list, jako něco, co má zmírnit tady tuto aféru, která nemá obdoby. Toto má být ta hodnotová politika? Zneužívat státní instituce pro svůj vlastní politický prospěch? Anebo třeba pan premiér potřeboval nějaké další informace?

Já tady cituji z médií, Rada se měla podle Fialy zajímat také o to, jaké informace mají o kauze tajné služby. Takže tajné služby pravděpodobně na Bezpečnostní radě státu této vládě vyklopily, co na ni mají v rámci bitcoinové aféry? Cituji pana premiéra: A především mě zajímá, nakolik je stát připraven na nové hrozby, které přináší kriminalita v kyberprostoru. No, fíkový list, opět tady máme nic neříkající, prázdné věty, prázdné floskule. Takže Bezpečnostní rada státu funguje jako kouřová clona tady pro tuto aféru.

Já se ještě vrátím k tomu, že si pravděpodobně vládní koalice myslí, že lidé skutečně mají vyzmizíkované mozky, když se řekne pár vzletných slovíček, těch hodnotových, kterým ještě někteří uvěří. O tom, že už jsou dlouhodobě na vás opravdu občané alergičtí, svědčí i průzkumy. V lednu 2025 premiérů Fialovi věřilo nebo důvěřovalo 12 procent respondentů a na konci roku 2024 tři čtvrtiny Čechů nedůvěřovaly Fialově vládě. Díky vaší politice, tomu vašemu lhaní, se v základech otřásá důvěra v demokratické instituce. Díky vašemu vykrucování, kdy v tom jedou minimálně tři ministři této vlády, se otřásá v základech důvěra ve vládu jako celek. Jste organizovaná partička, která si navzájem rybník nevypustí. Máte za sebou kauzy Dozimetr a šifrované telefony. Já tady jenom cituji exministra Pavla Blažka, který říká do médií: Soudci se bojí soudit Dozimetr, říká exministr Pavel Blažek.

Kolem kauzy je pět mrtvých, říká předseda Pirátů Michálek. Také musím samozřejmě připomenout kampeličku. Šéf Fialovy kampeličky Zelenka je po smrti, podle policie spáchal sebevraždu. Ano, šéf této kampeličky pro 150 vyvolených klientů, jenom 150 vyvolených klientů, kde zapomněl pan premiér svůj milion, tak spáchal sebevraždu. To je ta hodnotová politika, ta slušná politika premiéra Fialy?

A jenom řeknu, že v rámci této kampeličky bylo ukradeno 14 milionů eur, které zmizely Ukrajině na konkrétní nákup do minometů a tanků těchto střel, což se vyšetřuje. Tak, jak se to tedy slučuje s vašimi hodnotami a s vaší slušností?

Víte, co to je darknet? Víte, že jste přijetím tohoto daru legalizovali špinavé peníze za prodej zbraní, drog a dětské pornografie? A v koalici SPOLU a ve vládní koalici to vypadá na klid. Protože máme tady za koalici SPOLU exministra Blažka, který byl vyměněn ze stejné strany svou stranickou kolegyní Evou Decroix.

No, stát se toto někde jinde, no, tak budou podle mě plné ulice, ale tady, kdy tato vládní koalice dala Českou republiku na úroveň banánové republiky, se neděje nic a všichni koaliční poslanci, kteří tady vlastně vůbec nejsou, tak je jim to jedno.

A já se dneska vrátím právě k té ranní tiskové konferenci Evy Decroix, kterou jsem viděl, která 20 minut hovořila a hovořila samozřejmě všechny ty prázdné hodnotové věty, kterou tato vládní koalice říká. Musíme obnovit důvěru v Ministerstvo spravedlnosti, musíme posílit transparentnost. V každé její větě bylo slovo důvěra, transparentnost nebo otevřenost, nezávislost, nestrannost. Tady tímto se ta tisková konference jenom hemžila, tady těmito slovy.

A já se ptám, kde jsou ti náměstci ve vedení Ministerstva spravedlnosti? Pan Vilém Anzenbacher a Karel Dvořák z hnutí STAN? Kde oni jsou? Oni neměli žádné porady vedení, oni nevěděli o této bitcoinové aféře? Jejich koaliční partneři, ještě z koalice SPOLU?

Taktéž mě tam zaujalo na té tiskové konferenci, že Ministerstvo spravedlnosti bude spolupracovat se všemi orgány. To byl takový závazek Evy Decroix. Co? no to prostě musí spolupracovat. To není, jako že Eva Decroix najednou si řekne, že teda Ministerstvo spravedlnosti bude spolupracovat. Ono spolupracovat musí! A dokonce říká Eva Decroix: Budu komentovat tuto aféru se střídmostí. Toto je politická kauza a Eva Decroix by ji měla komentovat i z toho politického úhlu pohledu. Nejen tím, že vlastně když říká se střídmostí, tak že to komentovat nebude. A samozřejmě, že říká, že to bude sledovat důsledně a nezávisle. Ano, další slovíčka, která už ztrácejí díky této vládní koalici svou hodnotu.

Protože proč? Protože nemá kompetenci zasahovat do probíhajícího řízení.

Kde byla Eva Decroix v roce 2023? Kde byla? Tady jsem neviděl nikde, že by na plénu Poslanecké sněmovny říkala něco o živých kauzách, do kterých zasahoval její předchůdce Pavel Blažek v Brně? Jmenuje se to kupčení s městskými byty, kde třikrát žádal Pavel Blažek do této živé kauzy vhled státních zástupců, kde chtěl informace k probíhajícímu vyšetřování. Kde byla Eva Decroix? Kde byla tady tato budoucí ministryně spravedlnosti? Byla tady za pultíkem a říkala pane ministře Blažku, nemůžete, nemůžete? Ne, samozřejmě že ne. V tuto chvíli mírní škody, jak můžou.

Dokonce se tam zmínila na té tiskové konferenci, že v srpnu by měly být výsledky auditu. V srpnu. Rozumějte tomu, že to jako před volbami ty výsledky auditu budou v pořádku, takže jako vlastně se nic jakoby neděje, nicméně nemůže to doteďka vědět, protože nikdo není vysoutěžený, protože tam chce, jak říká, respektovanou auditorskou firmu, a taky tam chce respektovaného experta na koordinaci tady této kauzy. Takže v srpnu by měly být výsledky, ale my každý den dostáváme nové a nové informace. Já si myslím, že ten audit nemůže probíhat až po vyšetřování celé té kauzy všemi bezpečnostními složkami. Protože pokud ten audit bude někdy v polovině tohoto vyšetřování uzavřený, tak můžou naskakovat nové skutečnosti, že ten systém na Ministerstvu spravedlnosti není tak, jak bychom si ho představovali.

Ta kauza je živá, bohužel, Washington Post, agentura Bloomberg, Politico, všichni se o tom zmiňují, naše reputace v zahraničí klesá a bohužel to, co říkají ústy vládní politici, ta slova transparentnost, nezávislost, důvěra, otevřenost, to se jenom hemží tady těmito prázdnými slovy, protože proč tato vládní koalice tato slova vyprázdnila? Tak si dovolím říct, že skutečně důvěra této vlády absolutně pro mě je pod bodem mrazu. Proto budu velmi rád, pokud budeme už v nejbližších dnech hlasovat o důvěře nebo nedůvěře této vládě právě z toho důvodu, ať se ukáže, kdo ještě pořád tady této vládě svítí z těch vládních poslanců, kteří v těchto lavicích nejsou. Protože já jich tady dokážu napočítat do desíti. Takto je zajímá ta aféra, která je největší po roce 1989.

Děkuji za pozornost.