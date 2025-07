„Vždyť je to jenom návrh.“ V TOP 09 brání zákaz aut

Německý kancléř Friedrich Merz v pondělí zkritizoval návrh Evropské komise, který má od roku 2030 zavázat půjčovny aut a velké společnosti k nákupu pouze elektrických vozidel. Merz uvedl, že by takový návrh mohl přispět k likvidaci důležitého automobilového průmyslu v EU.

Právě firemní auta totiž tvoří až 60 % prodejů automobilů. Merz uvedl, že návrhy „zcela míjejí smysl současných společných potřeb, které v Evropě máme“, a poznamenal, že automobilový průmysl je jedním z klíčových odvětví regionu.

„Nesmíme dopustit, aby byl zničen tím, že se zaměříme na technologie, které nemusejí být k danému datu dostatečně připraveny pro trh, aby se člověk mohl spoléhat výhradně na tuto jedinou technologii,“ řekl novinářům podle informací agentury Reuters.

„Proto se stavíme proti tak rigidním specifikacím,“ dodal s tím, že Německo má podle něj právo pomáhat formulovat strategický výhled EU, vzhledem k tomu, že financuje čtvrtinu rozpočtu bloku.

Na tyto plány Evropské komise upozornil také ekonom Lukáš Kovanda, podle nějž se naplno ukazuje, že komise pod vedením Ursuly von der Leyenové už dávno neplní zadání vlád členských států, ale chová se jako samozvaná vláda.

„Evropská unie chce už od roku 2030 zakázat autopůjčovnám a velkým firmám, aby do svých vozových flotil pořizovaly jiná auta než elektrická. Brusel ovšem v tomto zachází tak daleko, že se proti záměru ozývá sám německý kancléř. Opět se potvrzuje, že už tomu není tak, že by Evropská komise jen servisně plnila zadání vlád členských států. Žije si vlastním životem,“ má jasno Kovanda.

Evropská unie chce už od roku 2030 zakázat autopůjčovnám a velkým firmám, aby do svých vozových flotil pořizovaly jiná auta než elektrická.



Brusel ovšem v tomto zachází tak daleko, že se proti záměru ozývá sám německý kancléř.



Opět se potvrzuje, že už tomu není tak, že by… pic.twitter.com/RsWitLeMKP — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) July 22, 2025

Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) jeho vyjádření považuje za manipulativní, protože prý jde zatím jen o návrh komise, který budou právě členské státy nyní diskutovat.

„Ach jo. Zase nepřesné ne-li manipulativní. Je to totiž tak: – Evropská komise toto vskutku navrhuje, činí to proto, že má zato, že to je souladu s mandátem od zemí a EP a dohodnutých cílů – jde toliko o návrh, který projednají zástupci států a EP – jen pouze pokud návrh odsouhlasí (resp. upraví) vstoupí v platnost,“ upozorňuje Niedermayer.

Ach jo. Zase nepřesné ne-li manipulativni. Je to totiz tak:

- Evropská komise toto vskutku navrhuje, činí to proto, ze ma zato, ze to je souladu s mandátem od zemi a EP a dohodnutých cili

- jde toliko o návrh, který projednaji zástupci států a EP

- jen pouze pokud návrh… — Luděk Niedermayer (@LudekNie) July 22, 2025

Jenže lidé europoslanci vzkazují, že tímto nenápadným způsobem byly schváleny všechny nesmyslné zelené programy, přičemž europoslanci jako Niedermayer v prvním kroku tvrdili, že „jde jen o neoficiální návrh,“ ve druhém, že „se to nebude vymáhat,“ dále, že to „začne platit až za 5 let a do té doby se to nějak vyřeší“ a nakonec, že je to „schválené už roky, tak si nemáme stěžovat.“

Ano... "je to jen návrh" ... To už je klasika: pic.twitter.com/PUlSfOutx3 — Galipoli (@Galipoli4) July 22, 2025

Psali jsme: EU páchá sebevraždu. Otočíme kormidlo, slibuje Vondráček „Přínosné“ zdražení životů, soused vám to zaplatí. Hladík občanům: Na emisní povolenky se máte těšit „Občané trpí rozhodnutími EU.“ Přední diplomat jde do voleb za Motoristy Trumpova cla a Green Deal: Kovanda spočítal, co je větší katastrofa