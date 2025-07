Přísaha představuje první trojici lídrů, nejlepší kandidátku pro český sport a aktivní životní styl

Hnutí Přísaha sází na odborníky a do sněmovních voleb 2025 představuje trojici silných osobností, které povedou kandidátky ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025 v Královéhradeckém kraji, Karlovarském kraji a v Kraji Vysočina. Spojuje je společné zaměření na sport, zdraví a výchovu nové generace, témata, která ostatní strany podle Přísahy dlouhodobě podceňují, a přitom mají zásadní dopad na budoucnost celé společnosti. Anketa Máte důvěru ve velení Armády České republiky? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3620 lidí

„Jsem nesmírně rád, že po mojí výzvě se nám ozvalo tolik kvalitních odborníků z praxe, kteří se nechtějí smířit s tím, kam nás Fialova vláda dostala. Přísaha už dávno není stranou jednoho policisty a postupně voličům představíme silnou sestavu kandidátů, která má jediný cíl. Pracovat pro občany Česka,“ řekl předseda hnutí Robert Šlachta.

A kdo konkrétně bude za Přísahu kandidovat?

Prof. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. – lídr hnutí Přísaha v Karlovarském kraji

Odborník na pohyb, zdraví a budoucnost dětí. Profesor Masarykovy univerzity, vědec, pedagog a trenér, který se rozhodl proměnit zkušenosti z akademického a sportovního světa v konkrétní změny ve veřejném prostoru.

Martin Zvonař vede katedru pohybových aktivit a zdraví na Fakultě sportovních studií MU v Brně. Desítky let se věnuje výzkumu, vzdělávání a práci s dětmi, mládeží i vrcholovými sportovci. Je autorem i školitelem řady výzkumů zaměřených na vliv pohybu na vývoj motoriky a zdraví.

Jako kandidát hnutí Přísaha chce posílit roli sportu a pohybu v české společnosti, nejen jako prevence nemocí, ale i jako klíčového nástroje pro rozvoj silné, odolné a vzdělané mladé generace.

„Pohyb je základ zdravé společnosti. Pokud stát neinvestuje do dětí a mládeže, investuje do budoucích problémů. Já chci investovat do prevence, vzdělání a odpovědnosti,“ dodává profesor Zvonař.

Ladislav Jack Janků: Lídr hnutí Přísaha pro Královéhradecký kraj

Sportovní právník, soudní znalec, průkopník lyžařského práva a celoživotní zastánce fair play. Ladislav Jack Janků, lídr kandidátky hnutí Přísaha v Královéhradeckém kraji, přináší do politiky bohaté zkušenosti z praxe a jasnou vizi změny.

Po dvaceti letech v italských Alpách, kde vybudoval vlastní lyžařskou školu a stal se respektovaným odborníkem na bezpečnost na horách, se vrátil do Česka s cílem zlepšit podmínky v regionech, posílit spravedlnost a občanskou odpovědnost. Je autorem legislativních návrhů, které podporuje většina poslanců napříč spektrem, a ve Sněmovně se chce od prvního dne soustředit na konkrétní výsledky, nikoli politické sliby.

Jeho hlavní priority? Zákon o bezpečném pohybu na horách, profesní samosprávy místo zbytečné byrokracie, důstojné podmínky pro soudní znalce, systémová podpora sportu a rozvoj Královéhradeckého kraje podle osvědčených alpských standardů.

„Nejdu do politiky slibovat. Jdu pracovat. Od prvního dne. Chci Česko, kde pravidla platí pro všechny stejně. Fair play, žádné výjimky,“ říká o své kandidatuře za hnutí Přísaha Ladislav Janků.

František Máca – freestylový motokrosař – lídr hnutí Přísaha v Kraji Vysočina

Přední český závodník ve freestyle motocrossu, jezdec s bohatou mezinárodní zkušeností, který je silným příkladem odolnosti a prevence zdraví.

Reprezentuje Českou republiku v disciplínách FMX a je nositelem divoké karty na MS a jedním z mála jezdců na čtyřdobém motocyklu, s pokročilými triky jako back-flipy a front-flipy.

Po těžkém zranění během exhibice v Ostravě se vrátil do aktivního života, čímž se stal inspirací pro aktivní život, odolnost a pozitivní přístup k prevenci úrazů a rehabilitaci.

„Chci motivovat mladé lidi k aktivnímu pohybu a ke vztahu ke sportu a fair play jako životní hodnotě. Těším se na spolupráci s Přísahou,“ doplnil Máca.